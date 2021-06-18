Şaşkına çeviren ağaç! Üzerindeki detay dikkat çekti, hemen koruma altına alındı

Bartın’ın Hasankadı beldesinde üzerine el figürü oluştuğu tespit edilen gürgen ağacı koruma altına alındı. İlginin artması üzerine Hasankadı Belediyesi de ağacın korunması ve turizme kazandırılması için girişimlerde bulundu.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Hasankadı Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerce üzerinde el figürü olan ağaç koruma altına alındı.

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu yaşanan gelişmeyle ilgili açıklamasında, “Bu ağaç Belediye Meclis Üyemiz Zülkari Ceylan tarafından keşfedildi. Kendisinin çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hasankadı Orman İşletme Şefliği görevlileri de ağacı koruma altına aldı. Ağacın yakınına türü ve koruma altında olduğuna dair tabela çakıldı. Bir ağaç gövdesinde el figürü olması gerçekten şaşırtıcı.

Bu ağacın korunması ve aynı zamanda turizme kazandırılması gerekiyordu. Korunması konusunda gerekli adımlar atıldı. Bizde Hasankadı Belediyesi olarak beldemizin diğer turistik değerleriyle birlikte bu ağacımızı turizme kazandırma ve aynı zamanda koruma noktasında üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

(İHA)

