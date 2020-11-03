Şaşkına çeviren an! Dişlerini fırçalarken lavaboya dişleri döküldü

İngiltere Malton'da yaşayan kadının başına gelenler oldukça ilginç ve can sıkıcı.

140 kilogram ağırlığındaki 39 yaşındaki Alice Ballinger, doktorunun da önerisiyle mide küçültme ameliyatı oldu. Ancak ameliyattan sonra sağlığı oldukça kötüye gitti.

Daha önce hiç dolgusu olmamasına rağmen Alice'in dişleri ufalandı ve yavaşça düşmeye başladı.

Alice, bunun hem asit reflüsü (mide baypasının bir yan etkisi) hem de ameliyatla kötüleşen Ehlers-Danlos Sendromu (vücudun bağ dokularını etkileyen bir çeşit genetik bozukluk) semptomlarını hafifletmek için aldığı sıvı morfindeki yüksek şeker içeriğinden kaynaklandığına inanıyor.

'LAVABOYA DİŞLERİMİ TÜKÜRDÜM'

Mide baypasının yan etkileri bana söylenmedi diyen talihsiz kadın, 'hayatım boyunca hep kilolarımla mücadele ettim. Ameliyattan sonra gül bahçesi içinde olacağımı düşünüyordum ancak dişlerim kırılıyordu ve sonra enfeksiyon kapıyordu. Çok şok olmuştum ve kafam karışmıştı. Önce yirmilik yaş dişlerim dökülmeye daha sonra da diğer dişlerim düşmeye başladı. Kaç kere fırçalasam da dişlerim çürümeye devam etti. Sabah dişlerimi fırçalamaya kalktığımda dişin bir kısmını lavaboya tükürdüm. Diş hekimi şaşkına dönmüştü' diye konuşuyor.