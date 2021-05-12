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Şaşkına çeviren an! Kayıp alyans balığın boynundan çıktı

12.05.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın en kuzeyindeki Norfolk Adasını eşiyle ziyaret eden Nathan adındaki Avustralyalı alyansını kaybetti ancak yüzüğün bulunduğu yer şaşkına çevirdi.

Şaşkına çeviren an! Kayıp alyans balığın boynundan çıktı

Suzie Quintal ve eşi Nathan, Ocak ayında Avustralya'nın Norfolk Adası'nı ziyaret etti. Ancak Nathan bir anlık dalgınlıkla yüzüğünü düşürdü. O gün bugündür yüzüğünün bulunması için sosyal medya hesaplarından duyuruda bulunan Nathan ve eşi Suzie sonunda bin dolarlık alyansı buldu ancak yüzüğün bulunduğu yer oldukça dikkat çekiciydi.

Çift yüzüğün bulunduğu haberini Facebook hesaplarında duyururken, söz konusu alyansın bir kefal balığının boynunda olduğunu söyleyerek şaşkınlık yarattı.

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''BALIĞIN BULUNMASI İÇİN SEFERBER OLDUK''

Norfolk Adası'nda dalgıçlık yapan Susan Prior, ''Balıkların plastik içinde yüzdüklerine aşinayız ancak ilk defa bir metalin balığın boynuna takıldığını görüyorum. Balık şu ana kadar iyi görünüyor ama büyüdükçe halka onu kesecek. Şimdi balığı her yerde arıyoruz. Bunun için seferber olduk diyebiliriz'' şeklinde konuştu.

''KÜÇÜK BALIK İÇİN ENDİŞELİYİZ''

Suzie Quintal, ''Zavallı küçük balık için endişeleniyoruz. Adada birkaç arkadaşımız var ve onu bulacakları konusunda oldukça kararlılar. Yüzük umurumuzda bile değil. Böyle olmasını istemezdik'' dedi.

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