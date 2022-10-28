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  4. Şaşkına çeviren anlar! Acemi hırsız tanınmamak için neler yaptı neler

Şaşkına çeviren anlar! Acemi hırsız tanınmamak için neler yaptı neler

28.10.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de tesisat malzemelerinin bulunduğu depoya giren hırsız tanınmamak için önce kafasına poşet geçirdi, yetmedi raflarda bulduğu örtüyü de başına bağladı. Ellerinde de iş eldiveni bulunan hırsız, depodan yaklaşık 20 bin TL'lik malzeme çaldı. El arabasıyla olay yerinden ayrılan şüpheli, kısa bir süre sonra bekçi ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 25 Ekim Salı günü gece saatlerinde Burhaniye Mahallesi'nde bulunan tesisat firmasının deposunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.B. isimli şüpheli depoya hırsızlık amacıyla girdi. Tanınmamak için çeşitli yöntemlere başvuran hırsız, önce kafasına poşet geçirdi. Başına geçirdiği poşet ile depoda çalabileceği eşyaları aramaya başlayan B.B., gezinirken rafta bulduğu örtüyü de başına bağladı. Hem poşete hem de örtüye güvenmeyen hırsız, daha sonra kaynak maskesini de başına geçirerek depoda dolaşmaya devam etti. Ellerinde de iş eldiveni olan hırsız, 20 bin TL'lik demir malzemenin bulunduğu çuvalı sırtına yükleyerek depoyu terk etti. Çaldığı malzemeleri el arabasına yükleyen B.B., olay yerinden ayrıldı fakat kısa bir süre sonra bekçi ekiplerine yakalandı.

B.B.'nin durumundan şüphelenerek durduran ekipler, yaptıkları incelemede el arabasında yüklü malzemelerin çalıntı olduğunu belirledi. B.B., olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

(İHA)

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Hırsız Düzce

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