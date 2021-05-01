Şaşkına çeviren anlar! Çalıştığı servisin şoförüyle kaçtı: Eşim yüzünden Yaşar ile beraberim

Esra Erol'da programına katılan Muzaffer Kazıkçı, eşi Ayşe Kazıkçı'nın hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını öne sürmüştü. Ayşe Kazıkçı, Esra Erol'da programına katılarak eşi Muzaffer Kazıkçı ile yüzleşti.
2 Eylül'den itibaren evde olmayan Ayşe Hanım, Yaşar Yıldırım ile aynı servis aracında çalışıyordu. Ayşe Hanım o serviste hosteslik yapıyordu. Eşi Muzaffer Bey, Yıldırım'ın evliliğini de Ayşe Hanım'ın bitirdiğini anlattı. Oğluna rapor almak üzere dışarı çıktığı ve eve gelmediği öğrenildi.
Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı da, "Olmayacak bir şey kocam Muzaffer'in yüzünden oldu. Yaşar ile birlikteyim. Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı" dedi.
Eşinin haksız yere kendisinden şüphelendiği için Yaşar Yıldırım'a kaçtığını söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Bu olaylar duyulduktan sonra ben ailemin yanına gittim. Ailemi arıyor 'Alın kızınızı götürün' diyor. 'Ben ona kocalık yapmam' diyor. 'Ne yaparsanız yapın' diyor. Bu sözleri söylüyor ve arkasında durmuyor. Ailemin yanına gidiyorum, 3 gün sonra tekrar geri geliyor; 'Yapmayacağım, özür dilerim' diyor. Ailem yuvam yıkılmasın diye beni gönderiyor. Ama bu baskıları sürekli devam etti" şeklinde konuşmaya devam etti.
Ayşe Kazıkçı, kocası Muzaffer Kazıkçı'nın da bir başkasına kaçtığı öne sürerek,"Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı" dedi. Söz konusu iddia üzerine Muzaffer Bey, "Ama beni bıraktı. Bir hafta arkadaşımı yanımda getirdim. Geri gönderdim. Benim akrabamdı. Ben ihanet etmedim" ifadelerini kullandı. Muzaffer Bey'in ardından konuşmasına devam eden Ayşe Hanım, "Sen böyle bir şey yapmasaydın ben kaçmazdım. Sen bana karşı dürüst olmadın. Yaşar’ın karısı ve benim kocamın yüzünden Yaşar ile beraberiz" dedi.
Esra Erol'un, "Ayşe Hanım hayatınız bu şekilde karıştığı için pişman mısınız?" sorusu üzerine Kazıkçı, "Böyle baskılar uyguladığı için (Muzaffer Kazıkçı) pişman değilim. Ayrılıp boşanmak istiyorum ben. Anlayışlı olsaydı daha farklı olurdu. Anlayış filan yok. Saygı yok, sevgi yok, anlayış yok. Anlayışın olmadığı yerde huzur zaten yok" dedi.
13 ve 11 yaşındaki çocukların perişan halde olduğunu söyleyen babaanne Nurdagül Hanım da, 'Yemeden içmeden kesildiler. Konuşmuyorlar. Çocuklar çok perişan. Çocuklar çok kötü oldu. Kızı ağladı. Bugün doğum günüm, annem aramadı? dedi. Neden aramıyor akşama kadar annemi bekledim dedi. Servisten çıksın. Akşam yemeğini ben yaparım dedi' demesi üzerine Ayşe Kazıkçı, 'Esra Hanım ben buraya herkesin içinde rezil olmaya gelmedim lütfen. Bunların hepsi bahane. Ben çocuklarımla bağlantı kuracağım. Görüşeceğim, konuşacağım onlarla.' açıklamasını yaptı.
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