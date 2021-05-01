Şaşkına çeviren anlar! Çalıştığı servisin şoförüyle kaçtı: Eşim yüzünden Yaşar ile beraberim

Esra Erol'da programına katılan Muzaffer Kazıkçı, eşi Ayşe Kazıkçı'nın hostesliğini yaptığı servisin şoförü Yaşar Yıldırım'a kaçtığını öne sürmüştü. Ayşe Kazıkçı, Esra Erol'da programına katılarak eşi Muzaffer Kazıkçı ile yüzleşti.

2 Eylül'den itibaren evde olmayan Ayşe Hanım, Yaşar Yıldırım ile aynı servis aracında çalışıyordu. Ayşe Hanım o serviste hosteslik yapıyordu. Eşi Muzaffer Bey, Yıldırım'ın evliliğini de Ayşe Hanım'ın bitirdiğini anlattı. Oğluna rapor almak üzere dışarı çıktığı ve eve gelmediği öğrenildi.

''BEN YAŞAR'A KAÇTIM, KOCAM DA BAŞKASINA''

Eşinin şüpheli davranışlarını fark ettiğini söyleyen Ayşe Kazıkçı da, "Olmayacak bir şey kocam Muzaffer'in yüzünden oldu. Yaşar ile birlikteyim. Ben Yaşar'a kaçtıktan sonra kocam da bir başkasına kaçtı" dedi.

Eşinin haksız yere kendisinden şüphelendiği için Yaşar Yıldırım'a kaçtığını söyleyen Ayşe Kazıkçı, "Bu olaylar duyulduktan sonra ben ailemin yanına gittim. Ailemi arıyor 'Alın kızınızı götürün' diyor. 'Ben ona kocalık yapmam' diyor. 'Ne yaparsanız yapın' diyor. Bu sözleri söylüyor ve arkasında durmuyor. Ailemin yanına gidiyorum, 3 gün sonra tekrar geri geliyor; 'Yapmayacağım, özür dilerim' diyor. Ailem yuvam yıkılmasın diye beni gönderiyor. Ama bu baskıları sürekli devam etti" şeklinde konuşmaya devam etti.