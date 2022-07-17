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  4. Şaşkına çeviren anlar! Eşinin tutuklandığını öğrenen kadın ortalığı ayağa kaldırdı

Şaşkına çeviren anlar! Eşinin tutuklandığını öğrenen kadın ortalığı ayağa kaldırdı

17.07.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de şiddet gördüğü eşi bir süre önce cezaevine giren ve çocuklarıyla ortada kalan bir kadın sinir krizi geçirince ortalık karıştı. Öfkeli kadın, evinde bulunan eşyalarını güpegündüz pencereden aşağıya attı. Vatandaşların neye uğradığını şaşırdığı olay kameralara yansırken, kadın polis tarafından emniyete götürüldü. İşte görenleri şaşkına çeviren o anlar!

Şaşkına çeviren anlar! Eşinin tutuklandığını öğrenen kadın ortalığı ayağa kaldırdı

Şaşkına çeviren olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü polis ekipleri tarafından bir cinayet olayına karıştığı iddiasıyla yere yatırılarak kelepçelendikten sonra gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şiddet gördüğü eşinin cezaevine girdiğini öğrenen ve çocuklarıyla ortada kalan kadın ise sinir krizi geçirdi. Öfkeli kadın, evinde bulduğu tabak, çanak, bardak ve benzeri eşyalarını camdan aşağıya attı. Vatandaşların neye uğradığını şaşırdığı olayda, cadde adeta savaş alanına döndü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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EŞİNİN CEZAEVİNE GİRDİĞİNİ ÖĞRENİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kadını sakinleştirdikten sonra polis otosuyla emniyete götürdü. Emniyette ifadesi aldıktan sonra serbest bırakılan kadının, eşi cezaevine girdiği için çocuklarıyla bir başına kaldığını ve bu yüzden sinirlerine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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Olayı gerçekleştirdiği esnada iki kız çocuğundan birini de tokatladığı iddia edilen kadın evine döndü. Çocukların ise amcaları tarafından muhafaza altına alındığı öğrenildi.

İHA

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Şişli
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