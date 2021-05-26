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  4. Saniye saniye doğum anı! Hastaneye yetişemedi arabada doğum yaptı

Saniye saniye doğum anı! Hastaneye yetişemedi arabada doğum yaptı

26.05.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da doğum yapmak için eşiyle birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıkan Ericka Campbell, hastaneye yetişemeyince ücretli otobanda doğum yaparken, otobanda dünyaya gelen bebek için çifte, 407 ETR şirketi tarafından 1 yıl boyunca otobanda ücretsiz seyahat etmelerine imkan tanıyan bir sertifika hediye edildi.

Kanada’nın Ontario eyaletinin Toronto kentinde yaşayan Ericka Campbell doğum sancıları tutunca eşi ile birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Ücretli Ontario 407 otobanındayken Campbell’ın sancıları arttı. Doğumun başladığını ve hastaneye yetişemeyeceklerini anlayan baba, arabayı otobanda kenara çekti.

Sağlık görevlileriyle telefonla iletişime geçen babanın, eşinin doğumuna yardım etmesi sonucu çiftin 3'üncü çocuğu Nova dünyaya geldi. Anne ve bebek ambulansla hastaneye sevk edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

BİR YIL BOYUNCA OTOBANDAN ÜCRETSİZ GEÇECEKLER

Öte yandan ücretli otobanda dünyaya gelen bebek için çifte, söz konusu otobanı işleten 407 ETR şirketi tarafından 1 yıl boyunca otobanda ücretsiz seyahat etmelerine imkan tanıyan bir sertifika hediye edildi. Şirket tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Ontario 407 otobanında dünyaya gelen bebek Nova Campbell'ın muhteşem doğumunu, ebeveynlerine 1 yıllık ücretsiz seyahat sertifikası ve bebek ile kardeşlerinin araba koltuklarının maliyetini karşılamak için de hediye sertifikası vererek kutluyoruz. Bu güzel aileyi tebrik ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

(İHA)

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Kanada

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