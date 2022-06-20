Şaşkına çeviren anlar kamerada! Kendi malıymış gibi alıp götürdü

Şaşkına çeviren olay, geçtiğimiz günlerde Karasu’nun Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde emlak ve inşaat hizmeti veren işletmenin önünde duran tabure, kimliği belirsiz kadın tarafından alındı. Kadının tabureyi kendi malıymış gibi alıp götürmesi ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Taburesini koyduğu yerde göremeyince güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Aziz Çabuk, izledikleri karşısında şaşkına döndü. Görüntülerde; dükkanın önündeki kaldırımda duran tabureyi, kadınların alıp gittiğini gören Çabuk, kendisi için manevi değeri bulunan tabureyi geri istediğini belirtti.

“TABUREYİ ALIP GİTTİKLERİNİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIM”

Manevi değeri olan taburesini geri isteyen dükkan sahibi Aziz Çabuk, “Akşam saat 19.30 sıralarında işyerimden dışarıya çıktım. Gittikten 10 dakika sonra geldiğimde kapının önündeki taburenin yok olduğunu gördüm. Merak ederek güvenlik kamerası kayıtlarını açarak baktım. İki dakika içinde taburemi alıp gittiklerini görünce şaşırdım. Gündüz vakti böyle şey mi olur? Hayra yoruyorum, bir şey de demek istemiyorum ama alanlara sesleniyorum, lütfen getirin. Benim için manevi değeri yüksek” dedi.

İHA

