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Şaşkına çeviren anlar kamerada! Taksi ücretini ödemeden kaçmaya çalışınca hayatının şokunu yaşadı

29.08.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu bir şahıs, bindiği taksiden ücret ödemeden kaçmaya çalışınca hayatının şokunu yaşadı. Kaçmaya çalışan yolcuyu yakalayan taksi şoförü, şahsı yol ortasında darp etti. Yolcu, şoförün elinden kurtulmak için montunu bırakıp kaçarken o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Şaşkına çeviren anlar kamerada! Taksi ücretini ödemeden kaçmaya çalışınca hayatının şokunu yaşadı

Başakşehir İkitelli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir yolcu, seyahat ettiği taksinin parasını vermeden kaçmak istedi. Bu sırada aracından inen şoför, kaçmaya çalışan kişiyi yakaladı.

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Parasını isteyip alamayan şoför, yolcuyu darbetmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen başka bir taksinin şoförü, ikiliyi ayırmak istedi.

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Taksi şoförünün tuttuğu montu çıkaran yolcu, bir anda çalılıklara koşarak kaçtı. Yaşananlar çevredekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir taksi
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