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Şaşkına çeviren anlar! ‘Sabaha kadar parti’ deyip ortalığı birbirine kattı

09.05.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da sinir krizi geçiren Ramazan C. (38), ortalığı birbirine kattı. Evinin balkonuna çıkan şahıs, eline ne geçirdiyse sokağa fırlattı. Sokağa atılan bazı cam eşyalar yüzünden polis ve çevredekiler zor anlar yaşarken, sokak trafiğe kapatıldı. ‘Akşam parti vereceğiz kim gelecek? Herkes benim davetlim, Sabaha kadar parti’ diye bağıran şahıs, balkondan içeri girdiğinde ise polisle göz göze geldi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Şaşkına çeviren anlar! ‘Sabaha kadar parti’ deyip ortalığı birbirine kattı

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2541. Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın en üst katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Almanya’dan Antalya’ya yerleşen Ramazan C. (38), bilinmeyen bir nedenden ötürü sinir krizi geçirdi.

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Balkona çıkıp eşyaları dışarı fırlatan Ramazan C.’yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte belirtilen adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, Ramazan C., evdeki mutfak camlarını kırmaya başladı.

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"SABAHA KADAR PARTİ"

Evin içerisinde eline ne geçirdiyse sokağa fırlatan Ramazan C., zaman zaman pencereden ve balkondan çıkıp, “Tamam mı devam mı? Bayanlar mı erkekler mi karar verecek? Bayanlar karar versin. Akşam parti yapacağız Konyaaltı’nda, Kim gelecek? Herkes benim davetlim. Sabaha kadar parti” sözlerini sarf etti.

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ATTIĞI KAVANOZ POLİSİN KAFASINA GELİYORDU

Eşya atmaya devam eden Ramazan C.’nin mutfaktan eline geçirdiği ve sokağa fırlattığı kavanoz, sivil polis memurunun dibine düştü. Ramazan C., sokağa plastik, metal merdiven ve tahta gibi eşyalar da fırlattı. Çevredekilerin meraklı bakışları arasında eylemine devam eden şahıs için olay yerine özel hareket ekipleri de takviye olarak istendi.

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BALKONDAN İÇERİ GİRDİ, POLİSLE GÖZ GÖZE GELDİ

Yaklaşık 1 saat boyunca herkese ecel terleri döktüren Ramazan C., balkona çıktığı sırada polis ekipleri dış kapıyı kırıp içeri girdi. Polisle göz göze gelen Ramazan C., etkisiz hale getirilerek önce polis otosuna, ardından hastaneye götürüldü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya sinir krizi

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