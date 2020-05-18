Şaşkına çeviren anlar! Şehrin en işlek caddesine kadar geldiler

Bursa'da 1945 yılında 37 derece en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçmişti. Ancak dün Bursa 38 derece ile Mayıs ayında 75 yıl aradan sonra rekora ulaştı. Bu sıcaklık artışının ardındansa kentteki İznik ilçesinde yılanlar yuvalarından çıktı. İlçede ambalaj işi ile uğraşan 36 yaşındaki İsa Demirci'yi arayan vatandaşlar dükkanının önünde yılan olduğunu söyledi.

DÜKKANLARIN ÖNÜNE KADAR GELMİŞ

Aşırı sıcaklardan dolayı yuvasından çıkan yaklaşık 2 metrelik yılan, kürek ile bölgeden uzaklaştırılabildi.

Dükkanına müşteri yerine yılan geldiğini ifade eden İsa Demirci, "Ufak bir yılan zannettim. Kalınlığını ve uzunluğunu görünce şok oldum. Zarar vermedik, bölgeden uzaklaştırdım. Havalar çok sıcak herkes dikkat etsin" dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Hankaya mesire alanı yakınlarında görülen yılan ilk bakışta korkulsa da çiftçiler tarafından sevilen bir sürüngen olduğu ortaya çıktı.

Bilecik Yaban Hayatı ve Eko Turizm üyeleri tarafından görüntülenen yılan, Türkiye'de Orta ve Batı Anadolu Bölgeleri ile Trakya bölgesinde çok görülmekte.

Yılanın tam bir çiftçi dostu olduğunu anlatan grup üyesi Mehmet Çam, "Bu yılanı bazı köylerde bilmeyenler öldürmektedir, fakat bu yılanın tarlalara zarar veren fare, çekirge gibi hayvanlar ile beslendiğinden tam bir çiftçi dostudur.

"SALDIRGAN VE ÇABUK ISIRIYOR" En yetişkin hazer yılanının boyu 1 metre 80 santimetre ile 2 metre arasında değiştiğini anlatan Mehmet Çam, "Her ne kadar zehirsiz olsa da saldırgan ve insanı çabuk ısırıyor. Tarım ürünlerine zarar veren kemiricilerle beslendiği için insanlara faydalı bir yılan türüdür tam bir çiftçi dostudur" dedi.

Öte yandan Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi’nde havaların erken ısınması ile yılanlar da ortaya çıkmaya başladı.

Yıldıray Sert (43) isimli çiftçi, tarlada traktörüne bindiği sırada aracın içinde yılan olduğunu fark etti.

Bölgede sıklıkla görülen ve zehirsiz olan 'bozyörük' ya da 'kırbaç yılanı' diye bilinen Hazer yılanını eliyle yakalayan Sert, yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki yılanı eline alıp adeta oyuncak gibi oynadı.

Sert’in o anlarını ise arkadaşı cep telefonu ile kayıt altına aldı. Tarlada çalışan diğer çiftçiler olan biteni şaşkınla izledi.Yıldıray Sert, bir süre oynadığı hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı. Serbest bırakılan yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

Öte yandan Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yılan korkusu yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Ataş ailesinin, Bataklı köyündeki evinde belediye veteriner hekimleri tarafından ilaçlama çalışması yapıldı.

Çalışmalarda sağ yakalanarak torbalara konulan 20 yılan yaşam alanına bırakıldı.

Yüksekova’ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmasıyla korku dolu günler yaşamaya başladı.

Geçen yıl MS hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ataş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Ataş ailesi, yılanlar yüzünden evlerini terk ederken, köye giden belediye veteriner hekimleri, evde ilaçlama çalışması yaptı. İlaçlamanın ardından evde yılan olup olmadığı kontrol edildi.

Yapılan çalışmalarda evin toprak damında 20'e yakın yılan sağ çıkarılıp torbalara konuldu. Torba dolusu yılanlar, ekipler tarafından köyün dışındaki sazlıklara bırakıldı.

Yüksekova Belediyesi'nde veteriner olan Hekim Kaçan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacının talimatıyla köye geldiklerini belirterek,"Profesyonel ekiplerimizle birlikte evin içinde ve dışında onlarca yılan var. Ekiplerimiz evde ilaçlama yaptı. En kısa sürede evdeki yılanların dışarıya çıkmasını umut ediyoruz." dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Yılanlar genellikle su yılanları olup, zehirsiz yılanlardır. Köylülerle beraber topladığımız yılanları torbaya bırakıldıktan sonra köy dışında bulunan sazlığa doğal yaşamlarına bıraktık.İnşallah en kısa zamanda aileniz tekrardan evlerine dönerek yaşamlarına devam edeceklerdir"

GEÇMİŞTE NE YAŞANMIŞTI? Yüksekova’ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korkulu günler yaşamaya başladı.

Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ateş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyledi.

Yılanların evin damından içeri girdiklerini anlatan Ateş, yaşları henüz küçük olan çocuklarının bu durumdan dolayı büyük korku yaşadıklarını ve uyuyamadıklarını söyledi.

GEÇ SAATE KADAR TELEVİZYON İZLİYORLAR Eşinin hastalığı yüzünden yürüyemediğini ve bu nedenle zor günler yaşadıklarını söyleyen Sanya Ataş, Yakınlarının ve komşularını verdiği destekle yaşadıklarını belirtti.

Ataş, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti. 11 yaşındaki Hasan Yusuf da ilk defa karşılaştıkları yılanlar yüzünden korkulu günler yaşadıklarını dile getirdi.

Bu korku yüzünden de kardeşleriyle birlikte geceleri geç saatlere kadar televizyon izlemek zorunda kaldıklarını anlattı.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgesinde tabiatına uygun olduğu alanlarda dağılım gösteren Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanları olarak bilinen koca engerek yılanı bulundu.

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinin Anadağ köyü yakınların gezen Mehmet Taş, İnzar Tekin ve Mervan Dinç isimli gençler, arazide gördükleri yılan karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Koyun otlatan 3 arkadaş, kayalıklar arasında en zehirli ve ölümcül yılan türlerinden ‘koca engerek’ yakaladı. Koca engerek yılanı ile bir süre oynayan ve cep telefonu ile fotoğraf çekip görüntü alan 3 arkadaş, daha sonra zarar vermeden yılanı doğaya bıraktı.

Türkiye'nin Irak sınırının sıfır noktasında ve Hakkari kent merkezine yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik İlçesi’nde ölümcül zehriyle bilinen ‘koca engerek’ yılanı görüntülendi.

İlçenin Anadağ köyü kırsalında gezinip, koyun otlatan Mervan Dinç, Mehmet Taş ve İnzar Tekin tarafından bulunan koca engerek, zarar verilmeden doğaya bırakıldı.

Gençler, yılanı doğaya bırakmadan önce de bir süre oynayıp, cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

Engerekgiller (Viperidae) familyasından bir engerek türü olan ve sırt bölgesinin rengi genel olarak grimsi kahverengi ve bu rengin tonlarında olan koca engerek (Vipera lebetina), sırt kısmının bazı yerlerinde birleşik koyumsu benekler de (bazen belirsiz) bulunuyor. Genel olarak fare gibi küçük kemiriciler, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar ve çeşitli omurgasız hayvanlarla beslenen koca engerek, yemeden önce avını zehirleyerek öldürür.

Hareketleri oldukça ağır olan bu hayvanlar, boyları 150 santimetreye kadar çıkabiliyor. Koca engerek; ovalarda, taşlık yerlerde, terk edilmiş evlerde, harabelerde, bahçelerde ve tarlalarda yaşıyor.Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, gençlerin bulduğu yılanın çok zehirli bir tür olan koca engerek olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde de Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Meşeli Mahallesi’nde, yağmurun ardından göl kenarında çok sayıda yılan ortaya çıktı. Mahallede yaşayanlar, göl kenarında gördükleri onlarca yılanı öldürdü.

Mahalle sakinleri, yılanları gördüklerinde çok korktuklarını ifade ederek, can güvenlikleri için öldürdüklerini iddia etti.

Dün Mardin'den gelen 'sürü yılan' haberinin ardından bir ilden daha korkutan görüntüler geldi.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde sürü halinde görülen yılanlar korkuttu. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki ‘Yılan Pınarı’ bölgesinde yılanların sürü halinde güneşlenmesi görenleri şaşırtıyor.

Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya’nın ‘Yılan Adası’nı andırıyor. Yoldan geçenler ise yılanların bazen topluca yola kadar geldiklerini ifade etti.

Yoldan geçen Nevzat Çınar adlı vatandaş, her sene düzenli bisiklet turu yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Yüksekova’ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde her sene bulunan yılanlar bu defa yola çıktılar. ”

“Yol boyu yılanları sürü halinde görmek mümkün.Bu yılanların sürü halinde yola çıkması hem korkutuyor hem de şaşırtıyor.”

“Bu yoldan geçenlerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şu an sürü halinde yavru yılanları görmek de mümkün.”

Öte yandan Anadolu’nun endemik nadir yılan türleri arasında gösterilen ve koruma altında olan kedi gözlü yılan Kahramanmaraş’ta biyolog Özlem Kurtoğlu tarafından ilk kez görüntülendi.

Biyolog Özlem Kurtoğlu, soosan yılanı olarak da bilinen; Akdeniz ve Kafkasya bölgelerinde yaşayan endemik bir zehirli 'Colubridae’ yılan olan kedi gözlü yılanı, Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi kırsalında görüntüledi. Bölgede yaşadığı bilinen ancak ilk kez görüntülenen kedi gözlü yılan, koruma altındaki ender türlerden biri.

Kedi gözlü yılanlar, doğada küçük kemirgenler, kertenkeleler ve kuşlar gibi canlılarla besleniyor. Kedi gözlü yılanlar (Telescopus fallax), 'Colubridae' (kırbaç yılanları) familyasına dahil yarı zehirli türlerden biridir. Yarı zehirli tür olarak değerlendirilmesinin sebebi; yarı zehirli yılanların zehir dişleri zehirli yılanlarda olduğu gibi üst çenenin en önünde yer almayıp, üst çenenin en arkasında yer almasından kaynaklıdır.

PROFESÖRDEN 'YILANLARI ÖLDÜRMEYİN' UYARISI Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, kamuoyunda öldürülen yılanlarla ilişkili haberlere değinerek "Doğa canlanıyor. Bu canlıların hepsi ülkemiz doğasının biyolojik zenginlikleridir. Hiç birisi korkulacak bir şey veya yok edilmesi gereken bir düşman değildir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görülen yılanlarla ilgili kamuoyunda yer alan haberleri değerlendiren BEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, yılanların öldürülmesine tepki gösterdi. Sözen, "Birkaç gündür basında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yılanların görülmeye başladığı haberlerini mutlulukla izliyoruz. Bahar geldi ve doğa uyanıyor. Kış uykusundaki kurbağalar, semenderler, yılanlar, kertenkeleler, yer sincapları, yedi uyurlar vb pek çok canlı artık uyanıyor ve ekosistemdeki görevlerini sürdürmek üzere aktivite göstermeye başlıyorlar. Doğa bütün coşkusuyla uyanıyor. Bu canlıların hepsi ülkemiz doğasının biyolojik zenginlikleridir. Hiç birisi korkulacak bir şey veya yok edilmesi gereken bir düşman değildir" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'DE 60'A YAKIN YILAN TÜRÜ YAŞIYOR" Türkiye'deki 60'a yakın yılan türünden 10 kadarının dünya üzerinde sadece Türkiye'de yaşayan endemik tür olduğunu aktaran Sözen şöyle devam etti: