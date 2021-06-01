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  4. Yağmurda bile sönmedi! Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı

Yağmurda bile sönmedi! Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı

01.06.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da şiddetli yağmur esnasında düşen yıldırımlardan biri yol ortasında bulunan 2 palmiye ağacına isabet etti. Yağan şiddetli yağmura rağmen ağaçlar alev alev yanarken, o anlar sürücülerde şaşkınlık oluşturdu.

Olay, Antalya-Burdur yolunun Döşemealtı ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan iki palmiye ağacına yıldırım düştü. Düşen yıldırım sonrası ağaçlar bir anda alev aldı.

GÖVDELERİ ADETA KÜLE DÖNDÜ

Sürücülerin cep telefonuna yansıyan görüntülerde ağaçların alev alev yandığı görüldü. Yağan yağmura rağmen sönmeyen yangın, iki ağacın gövdesini adeta küle çevirdi. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sürücüler ise olay karşısında şaşkınlık yaşadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yağmur

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