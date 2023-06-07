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Şaşkına çeviren dolandırıcılık! Boyacılık yapan 2 kişi, boya yaptıkları daireleri...

07.06.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da boyacılık yapan M.K. ve A.D., gittikleri evlerin fotoğrafını çektikten sonra kiralık ilan olarak sosyal medyada yayınlayarak kapora dolandırıcılığı yaptıkları sırada kiralık ev arayan vatandaş rolündeki ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerin mağdur ile telefon yazışmasında ise “Allah belamı versin dolandırıcı değilim. Dolandırıcı olsam, çoktan engeller hattı kırardım” diye kendini savunması dikkat çekti. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şaşkına çeviren dolandırıcılık! Boyacılık yapan 2 kişi, boya yaptıkları daireleri...

Edinilen bilgiye göre, Konya’da boyacılık işi yapan M.K. ile A.D., boya yapmaya gittikleri dairelerin fotoğraflarını çektikten sonra sosyal medya üzerindeki alışveriş sitelerine kiralık daire olarak ilan verdi. Şüpheliler ilan üzerinden 4 kişiden kapora alarak dolandırdı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar da polise ihbarda bulundu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alınan ifadeler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İlan sitelerinde bulunan sahte ilanlardan şüphelilere ulaşan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, daire kiralamak istediklerini belirterek şüphelilerle buluştu. Polis, vatandaşları dolandıran 4 suç kaydı bulunan M.K. ile farklı suçlardan 11 suç kaydı bulunan A.D.’yi yakaladı. İki şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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“KAPORA ÜCRETİNİ VERMEK İSTEDİM AMA İSİM BÖLÜMÜNDE HARF HATASI OLMUŞ”

Gözaltına alınan şüphelilerden A.D.’nin “Ben boya badana işi yaptığımdan dolayı sosyal medya üzerinden boya işi ararken kiralık daire olan ilanın sahibine ulaştım. Dairenin boya ve badana işlerini yapmak için görüştük. O sırada bana, daireyi kiraya vereceğini söyledi. Ben de sosyal medyadan kiralık işi yaptığımı komisyon karşılığında kiralayacağımı söyledim. Bunu kabul etti, bana badana için kullanılan fotoğraflarla yayınla dedi. Ben de o şekilde ilana verdim. Beni bir kişi aradı ve daireyi kiralamak istediğini söyledi. Ben de önce kapora istedim ve kendi hesabıma 300 lira kapora gönderdi. Ev sahibi de başkasına kiraya vermiş daireyi, ben de teslim edemedim. Kapora ücretini vermek istedim ama isim bölümünde harf hatası olmuş, ücret gitmemiş” şeklinde kendini savunduğu öğrenildi.

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“ALLAH BELAMI VERSİN DOLANDIRICI DEĞİLİM”

Şüphelilerden M.K. ise şikayetçi olan mağdur vatandaşla yaptığı telefon yazışmasında dolandırıcı olmadığını iddia etti. M.K.’nin vatandaşa, “Allah belamı versin dolandırıcı değilim. Dolandırıcı olsam, çoktan engeller hattı kırardım” diye yazarak kendini savunduğu dikkat çekti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. ile A.D. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“VATANDAŞLARIN, ÖZELLİKLE PİYASA DEĞERİNDEN DAHA UCUZ İLANLARA DÜŞÜNEREK YAKLAŞMASI GEREKİYOR”

Konya’da emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapan Hasan Yılmaz, dolandırıcıların teknolojiye göre kendilerini geliştirdiğini söyledi. Vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Özellikle piyasa değerinden daha ucuz ilanlara, düşünerek yaklaşmaları gerekiyor. Bu ilanlar her alanda geçerli. Ucuz olan her şeyde dikkatli olmaları gerekiyor çünkü dolandırıcılar bu yöntemle birçok kişiyi mağdur ediyor. Örneğin kiralık dairelerde, il dışından bir daireye bakılıyorsa bulunduğu ilden kesinlikle bir yakınını arayarak daireye baktırması gerekiyor. Kiralama yapan kişilerin ofisine giderek kendisinin bire bir temas halinde olması gerekiyor. Eğer bir yakını yoksa emlakçının yetki belgesinin ve emlakçılar odasına kaydını mutlaka sormaları gerekiyor. Bu sayede dolandırılma ihtimalini en aza indirme şansı artıyor. Kiralanması planlanan dairenin ev sahibi ile görüşme de faydalı olacaktır. Bazen dolandırıcılar, hayali bir dairenin fotoğrafını paylaşarak vatandaşları mağdur edebiliyor” dedi.

“KİRALAMA YAPMAK İSTEDİKLERİ BÖLGEDEKİ FARKLI İLANLARI ARAŞTIRARAK BİR DEĞERLENDİRME YAPMALARI GEREKİYOR”

Dolandırıcılık yöntemiyle mağduriyetlerin arttığına değinen emlakçı Bülent Yıldırım ise “Bu konu ile ilgili son zamanlarda şikayetler çoğaldı. Bundan iki ay önce kadar bir müşterimiz kendisinin internet üzerinden daire kiralamak istediğini ancak 1 yıllık peşin ödemesi gerektiğini söylemeleri üzerine müşterimizi 60 bin lira dolandırdıklarını, son paraları olduğu için çok zor durumda kaldıklarını, düğünleri olduğu için çok mağdur olduklarını öğrendim. Cep uygulamaları ile bu tür ucuz ilanlara ulaşmak gerçekten çok kolay. Vatandaşlarımızın, kiralama yapmak istedikleri bölgedeki farklı ilanları araştırarak bir değerlendirme yapmaları gerekiyor” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Konya

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