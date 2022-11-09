Şaşkına çeviren, film gibi olay! Rus turistleri 'Madrid' yerine 'Mardin'e indirdiler

Rusya’dan İspanya'nın Madrid şehrine İstanbul aktarmalı giden Rus turistler, uçaktan indiklerinde neye uğradıklarını şaşırdılar. Madrid yerine Mardin’e gelen turistler 1 gece burada kaldıktan sonra aktarmalı olarak Madrid’e geçiş yaptılar. Yabancı acente firması 10 gün sonra aynı hatayı tekrarlayarak 3 kişilik bir turist kafilesini Madrid yerine tekrar Mardin’e gönderdi. Gelen turistler buraya özel olarak yine geleceklerini belirterek, aktarmalı olarak Madrid’e geçiş yaptılar.

İspanya'nın Madrid şehrinin varış rumuzunun 'MAD' olmasına karşılık, Mardin'in ise 'MQM' şeklinde uluslararası kayıtlarda yer aldığı da öğrenildi.

Konu hakkında açıklama yapan Mardin Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Arslan Paşaoğlu, “Yaklaşık bir buçuk ay önce Moskova’dan Madrid’e gitmek isteyen yolcuları acente firması yanlışlıkla Mardin’e gönderiyor ve turistler Mardin’e geliyor. Mardin’e indikleri zaman da şaşırıyorlar. Madrid’i beklerken Mardin’e geliyorlar. Şehre çıkıyorlar şehrin güzelliğini görünce çok mutlu oluyorlar. Biz de bu durumu duyunca yardım ettik ve bir üyemizin otelinde ağırladık, misafir ettik. Ertesi gün Madrid’e aktarmalı uçakla geri döndüler. Aradan 10 gün geçtikten sonra aynı acente aynı hatayı yaptı. 3 kişilik turist kafilesini Madrid yerine Mardin’e gönderdiler. Onlar da beğendiler, 3 gün kadar burada kaldılar. Sonrasında ayrıldılar ve daha sonra tekrar geleceklerini belirttiler” dedi.

Samsun’dan Mardin’i gezmeye gelen Musa Ekici, “Doğru yere gelmişler, Mardin güzel bir memleket. Mardin, Madrid’den daha güzel bir şehir. Turistler Madrid’e gideceklerine buraya gelmekle doğru bir şey yapmışlar” diye konuştu.

Mardin'e Trabzon'dan turistik gezi için gelen Yunus Cellat ise, “Turistlerin şansı varmış, iyi ki buraya gelmişler. Türkiye’nin Madrid’i de Mardin” şeklinde konuştu.

Öte yandan, havayolu şirketi uzmanları ise Rus Hava Yolları'yla İstanbul'a gelip Türk Hava Yolları ile Madrid yerine yanlışlıkla Mardin'e gitmenin zor bir ihtimal olduğuna dikkat çekerek, Mardin'deki bazı turizmcilerin Rus acenteyle anlaşıp bir PR çalışması yapmış olabileceğini söylediler.

(İHA)

