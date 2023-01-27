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  4. Bu gelişme şaşkına çevirdi! Ama... İşte bir de işin 'ama'sı var

Bu gelişme şaşkına çevirdi! Ama... İşte bir de işin 'ama'sı var

27.01.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni nesil sohbet robotu ChatGPT cevapları ve becerileriyle birçok kişiyi hayrete düşürmüş, internet aleminde ise günlerce konuşulmuştu. ChatGPT şimdi ise prestijli okulların yüksek lisans düzeyindeki sınavlarına tabi tutuldu. Yapay zeka bu sınavlardan geçebildi geçmesine, ama... İşte bir de işin 'ama'sı var.

Bu gelişme şaşkına çevirdi! Ama... İşte bir de işin 'ama'sı var

Yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirildi. Denemeye sunulmasıyla birlikte ise özellikle sosyal medyada gündem oldu. ChatGPT'ye çeşitli sorular soran, ondan herhangi bir şey isteyen kullanıcılar gelen cevaplar karşısında şaşkına döndü. ChatGPT'nin kod yazabildiği ve tutarlı hikayeler oluşturabildiği de bu noktada ortaya çıktı. ChatGPT ile ödev yapanlar da oldu. Şimdi ise yapay zekanın prestijli okulların yüksek lisans düzeyindeki sınavlarını geçecek kadar akıllı olduğu saptandı.

SINAVLARI GEÇTİ AMA ÇOK YÜKSEK NOTLAR ALAMADI

CNN International, ChatGPT'nin hukuk ve işletme okullarının sınavlarını geçtiğini yazdı. Habere göre, ChatGPT, prestijli okulların yüksek lisans düzeyindeki sınavlarını geçebildi. Ama çok yüksek notlar alamadı.

Okullardaki profesörlere göre, yeni güçlü yapay zeka (AI) chatbot aracı kısa süre önce Minnesota Üniversitesi'ndeki dört derste hukuk sınavlarını ve Pennsylvania Üniversitesi'nin Wharton İşletme Okulu'ndaki başka bir sınavı geçti.

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Minnesota Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki profesörler ChatGPT'nin dört kursun sınavlarında ne kadar iyi yanıt üretebildiğini test etmek için testleri derecelendirdi. Bot, 95 çoktan seçmeli soru ve 12 kompozisyon sorusunu tamamladıktan sonra ortalama olarak bir C+ öğrencisi düzeyinde performans gösterdi ve dört dersin hepsinde düşük ama geçer not aldı.

"ŞAŞIRTICI HATALAR" YAPTI

ChatGPT, Wharton'da bir işletme yönetimi kursu sınavında daha başarılı oldu ve burada B'den B-'ye kadar bir not aldı. Bir Wharton İşletme Profesörü olan Christian Terwiesch, performansı ayrıntılarıyla anlatan bir makalede, ChatGPT'nin temel operasyon yönetimi ve süreç analizi sorularını yanıtlamada "harika bir iş" çıkardığını, ancak daha gelişmiş istemlerle mücadele ettiğini ve temel matematikte "şaşırtıcı hatalar" yaptığını söyledi.

Test sonuçları, giderek artan sayıda okul ve öğretmenin ChatGPT'nin öğrenciler üzerindeki etkisi ve ödevlerde kopya çekme becerileri hakkında endişelerini dile getirmesiyle geldi.

Sorulara sanki bir insanmış gibi yanıt verebilen aracın öğrenme sürecine zarar verip vermeyeceği veya gerçekten ne kadar zarar verebileceği ise merak ediliyor.

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