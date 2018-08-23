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Şaşkına çeviren görüntü! 40 yıl önce filizlenen bitki, betonun içinde büyüdü

İLGİNÇ HABERLER  | 23.08.2018 14:04 | Son Güncelleme

Çin'in Guangzhou eyaletinde 40 yıl önce filizlenen bitki, şimdilerde betonu aşıp binanın dışına çıkmış haliyle görenleri şaşkına çeviriyor. Dört katlı bina, devasa ağacın büyümesine engel olamayınca ağaç binanın boyuna uzanmış. Söz konusu ağacın, bir kuşun tohum düşürdükten sonra bina içinde büyüdüğüne inanılıyor.

Çin'in Guangzhou eyaletinde dört katlı bir binanın duvarları arasında yetişen banyan ağacı, eşine az rastlanır görüntüyle dikkatleri üzerine çekti. Binanın beton duvarlarını yararak dört katı aşacak kadar uzayan ağaç ilgi odağı oldu.

Bölge halkının inanışına göre bir kuşun tohumu yemesi ve daha sonra duvarda bulunan bir çatlağa tohum içeren dışkısını bırakması sonrası ağaç büyümeye başladı. Diğer bir görüşe göreyse binada bulunan bir çatlağa rüzgarla sürüklenen tohumun orada kökleşip büyümeye başlaması ve sonrasıda ağacın orada büyümesi.

Çin'de yerel medyada verilen bilgilere göre ağacın büyümesi durduralamamış, bu yüzden ağacın bina üstünde kalan kısımları kesilmiş. Bina güvenlik nedeniyle güçlendirilmiş ve boyanmış. Banyan ağacı, yaklaşık 40 yıldır bu dört katlı binanın içinde büyümüş.

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Geçmiş yıllarda bölge yetkilileri güvenlik nedeniyle ağacı keserek köklerine herbisit püskürtmüşler. Ancak bu, binaların çatısında dalların ve yaprakların gelişmesini engellememiş. Uzmanlar, binanın temeli ve duvarlarında çatlaklar görülmeye başlandığından binanın en kısa zamanda kontrol edilmesi ve onarılması gerektiğini belirtiyor.

Binada yaşayan kimi kiracılar ise ağacın onlar için herhangi bir güvenlik sorunu oluşturmadığı yönünde. Şimdilerde yaygın olan görüş, binanın turistik bir yapı haline çevirmek olduğu tartışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin Guangzhou AĞAÇ bina banyan

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