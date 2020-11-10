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Şaşkına çeviren görüntü! Cevizin içine gizlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 15:01 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şaşkına çeviren görüntü! Cevizin içine gizlemişler

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, bir kısmı ceviz kabuğunun içerisine gizlenmiş 2 kilo 318 gram sentetik uyuşturucu, 250 mililitre sıvı uyuşturucu, 100 gram uyuştucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, hassas terazi ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

(AA)

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