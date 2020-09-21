HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Şaşkına çeviren görüntü! Papağan 'Paşa', besmele çekip, Fatiha okuyor

Şaşkına çeviren görüntü! Papağan 'Paşa', besmele çekip, Fatiha okuyor

İLGİNÇ HABERLER  | 21.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

Trabzon’un Çaykara ilçesinde Zihni Ayaz’a (65) ait 'Paşa' isimli papağan, besmele çekip, Fatiha Suresi’nden bazı bölümleri okuyor.

Şaşkına çeviren görüntü! Papağan 'Paşa', besmele çekip, Fatiha okuyor

İlçede yaşayan Zihni Ayaz, 9 yıl önce Jako türü papağan satın aldı. Ayaz'ın, ‘Paşa’ ismini verdiği papağanı ile zamanla arasında derin bir bağ oluştu. Ayaz, papağanına değişik kelimeler öğretmeye başladı. 'Erdoğan Başkan, Erdoğan ölmez vatan bölünmez’ deyip, besmele çeken Paşa, ev halkının da maskotu oldu. Ayaz, özenle besleyip, gözü gibi koruduğu papağanının çok hassas bir hayvan olduğunu ifade etti.

817e6cc1531d247f612aa83175831e85

‘FATİHA SURESİ’NDEN BÖLÜMLER OKUYOR’

Papağanın artık aileden olduğunu belirten Zihni Ayaz, “O artık bizden birisi gibi oldu. Evladımız yerinde nereye gitsek bizimle beraber geliyor. Paşa ile kış aylarında İstanbul’da, yaz aylarında ise Çaykara’da ikamet ediyoruz, o da bizimle her yere geliyor. Özel olarak bir şey öğretmedik, ama dikkatini çeken sesleri anında taklit etme yeteneğine sahip. Bazen öğrendiği kelimelerin yerlerini değiştirerek bir şeyler söylüyor. Papağanım, ‘Erdoğan Başkan, Erdoğan ölmez vatan bölünmez’ diyor. Şehit kelimesi söylemesi için çok uğraştım ama söylemedi. Besmele çekiyor, Fatiha Suresi’nden bölümler okuyor, hanımımın ismi Kıymet, ‘Kıymet Anne, Zihni Baba’ diyor bazen de telefon sesleri çıkarıyor. Hatta telefon zil sesim ona ait. Ayrıca Paşa, çok hassas, evden ayrılacağımız zaman çok üzülüyor, hatta stres yapıp hasta olabiliyor. Paşa çevreden gelenlerin de dikkatini çekiyor. Duyanlar paşayı ziyaret edip fıstık veriyor. Onun konuşmasını dinlemek için saatlerce bekliyor. Paşa papağan kendini kaşıtmayı da çok seviyor” dedi.

‘O BİZİM EVLADIMIZ YERİNDE’

Kıymet Ayaz ise Paşa'yı çok sevdiklerini anlatarak, “O bizim evladımız yerinde, yaklaşık 10 senedir bizimle yaşıyor. Şimdi eğitim amaçlı bir yere gönderdik, sanki evden cenaze çıkmış gibi, ilk günden onu çok özledik. Paşamız çocuklarla ayrı ilgileniyor. Onları takip edip taklitlerini yapıyor, oyunlar oynamak istiyor. Allah eksikliğini vermesin. Onsuz ev çok ıssız” diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Köpekbalığına yapılan otopsi 'katili' ortaya çıkardı!Köpekbalığına yapılan otopsi 'katili' ortaya çıkardı!
İSMEK'te çalışan başörtülü kadınlara hakaret etti!İSMEK'te çalışan başörtülü kadınlara hakaret etti!
En Çok Okunan Haberler
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı
Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Fenerbahçe golcü transferinde son virajda
Fenerbahçe golcü transferinde son virajda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
Maskesini bulamayan kadın külodunu yüzüne geçirdi!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Köpekbalığına yapılan otopsi 'katili' ortaya çıkardı!
Köpekbalığına yapılan otopsi 'katili' ortaya çıkardı!
Beyoğlu'nda jonglörün gösterisini izleyenler hayran kaldı
Muhteşem anlar! Herkes hayran kaldı
Danimarka'da yetişkinler çocukların önünde soyundu
Danimarka'da yetişkinler çocukların önünde soyundu
Çanakkale'de okula yalnız giren Emir ağlayarak dışarı çıktı
Okulun ilk gününde küçük Emir'in görüntüsü yürek burktu
Köy imamının kurduğu su ile çalışan 'ayısavar' görenleri şaşırtıyor
Köy imamının kurduğu su ile çalışan 'ayısavar' görenleri şaşırtıyor
'Doğurursan ölürsün' dediler ama bebeğini kucağına aldı
'Doğurursan ölürsün' dediler ama bebeğini kucağına aldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.