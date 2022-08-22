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  4. Şaşkına çeviren görüntüler! Düşmek üzere olan minibüsü kadınlar havada tuttu

Şaşkına çeviren görüntüler! Düşmek üzere olan minibüsü kadınlar havada tuttu

22.08.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu VIP minibüs park halindeyken bir anda harekete geçti. Aracın sürücüsü, minibüsün altında kalmaktan takla atarak ve sürünerek kurtuldu. Tam o esnada minibüsten inen kadınlar, banketten düşüp takla atacak aracı havada tutarak kazayı önledi. Faciadan dönülen o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

Şaşkına çeviren olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, eşya indirmek için bagajı açtığında el freni çekilmeyen VIP minibüsü park etti. Sürücünün bagajdan eşya alacağı esnada VIP minibüsünün harekete geçti.

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Sürücü takla atıp sürünerek minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Yaklaşık 1 metreden yuvarlanıp takla atması muhtemel minibüs de yolcu kadınlar tarafından son anda müdahale edilerek durduruldu.

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Mahalle sakinleri de kısa sürede yardıma koştu. Minibüsün çarptığı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olaya şahit olan mahalle sakinleri olayı anlatırken, muhtemel bir faciadan dönüldüğünü ifade ettiler.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Minibüs
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