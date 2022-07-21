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  4. Şaşkına çeviren karar! Hırsıza attığı yumruk 47 bin TL'ye patladı

Şaşkına çeviren karar! Hırsıza attığı yumruk 47 bin TL'ye patladı

21.07.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te hırsızlık olayıyla ilgili mahkeme şaşkına çeviren bir karar imza attı. Şantiyede makine operatörü olarak çalışan Ömer Ö. (24), şantiyedeki iş makinesinden babasının aracına motorin doldururken yakalandı. Şantiye sorumlusu Mesut C. (44), an hırsızlık şüphelisi Ömer Ö.'ye yumruk atarak çenesini kırdı. Mahkeme hırsızlık şüphelisine 2 ay 15 gün hapis cezası verirken, şantiye sorumlusunun 47 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

Şaşkına çeviren karar! Hırsıza attığı yumruk 47 bin TL'ye patladı

İlginç olay, merkez Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir bölgesindeki bir şantiyede 20 Eylül 2016 tarihinde yaşandı. İddiaya göre şantiyede makine operatörü olarak çalışan Ömer Ö. (24), iş makinesinin deposundaki motorini arabasının bagajındaki bidonlara doldururken bekçi tarafından yakalandı. Bekçinin olay yerine çağırdığı şantiye sorumlusu Mesut C. (44) ile Ömer. Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mesut C.’nin yumruk atmasından dolayı Ömer Ö.’nün çenesi kırıldı. Şantiye sorumlusunun şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan Ömer Ö. serbest bırakıldı.

MAHKEMEDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, hırsızlık şüphelisi Ömer Ö. hakkında “hırsızlık” suçundan iddianame hazırladı. Gaziantep 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan sanık Ömer Ö. mahkemede yaptığı savunmada, olay günü iş makinesinin bakımını öne sürerek akşam saatlerinde şantiyede kaldığını söyledi. Babasının aracına iş makinesine bağladığı hortumla mazot aktarmaya başladığını aktaran Ömer Ö., “Bu sırada şantiye bekçisi yanıma geldi. Bu şekilde yakalandım. Olay nedeniyle pişmanım. Şantiye sahibinin çeneme attığı yumruktan dolayı çenem kırıldı” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti hırsızlık olayının tam gerçekleşmediği gerekçesiyle Ömer Ö.’ye “hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak” suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Ceza iyi hal indirimiyle 2 ay 15 güne indirilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

“BEN DÖVMÜŞ OLSAM JANDARMAYI ÇAĞIRMAZDIM”

Şantiye sorumlusu Mesut C. hakkında ise hırsızlık zanlısı Ömer Ö.’ye yumruk atmasından dolayı “yaralama” suçundan Gaziantep 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemedeki savunmasında Ömer Ö.’nün babasının kendisinden şikayetçi olmamasını istediğini aktaran Mesut C., “Olay sonrası babası da benden şikayetçi olmamamı istedi ama diğer çalışanlarım da aynı eylemi, şeyi yapar diye şikayetçi oldum. Bu yüzden bana iftira atılmaktadır. Ben kesinlikle müştekiyi darp etmedim. Ben dövmüş olsaydım jandarmayı çağırmazdım” dedi.

Karar duruşmasında babasının aracına motorin doldurmaya çalıştığını bir kez daha itiraf eden Ömer Ö., şantiye sorumlusu Mesut C.'nin kendisini yumruk ve tekme ile döverek çenesini kırdığını, “Bir daha yapmayacağım, beni affet” diye yalvarmasına rağmen darp edildiğini söyledi.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Tanık olarak dinlenen şantiye bekçisi de ikili arasında arbede çıktığını, kimin kime vurduğunu karanlık olması nedeniyle görmediğini dile getirdi. Beyan ve savunmaların ardından Mesut C.’yi 3 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle cezayı 7 aya düşürüp, 4 bin 500 TL adli para cezasına çevirdi. Hem Ömer Ö. hem de Mesut C. hakkında verilen kararlar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanarak kesinleşti.

YUMRUĞUN BEDELİ 47 BİN TL

Kararın kesinleşmesinin ardından Ömer Ö., Gaziantep 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde çenesini kıran Mesut C. hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Davada kısmen kabul kısmen de ret kararı veren mahkeme heyeti, 26 Mayıs’ta kararını açıkladı. Heyet, Mesut C.'nin Ömer Ö.'ye 11 bin TL manevi, 36 bin TL de maddi olmak üzere toplam 47 bin TL ödemesine karar verdi. Karara itiraz eden Mesut C., kararı temyiz ederek istinaf mahkemesine taşıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep yumruk
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