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Şaşkına çeviren manzara! Yasağa rağmen...

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2020 10:47 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamaya rağmen aracı doldurana kadar yolcu alan minibüs şoförü, vatandaşları isyan ettirdi. Koronavirüs salgını sürecinde yolcu kısıtlamasına gidilmesini umursamayan sürücü, bir yolcunun 'Kaptan yeter, kaptan' sözlerine rağmen yolcu almaya devam etti.

Yeni Tip Korona Virüs sürecinde yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçları kapasitenin yarısı kadar yolcu alması kararlaştırıldı. Kısıtlama ve cezalara rağmen Büyükçekmece Kumburgaz’da bir minibüs tıka basa yolcu taşımaya devam etti. Yaşanan o anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken görüntüler sosyal mesafe kuralına uyulmadan yolcu taşınma pes dedirtti.

'KAPTAN YETER, KAPTAN!'

Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler çok sayıda yolcunun minibüs içerisinde olduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise bir yolcunun minibüs sürüsüne "Kaptan yeter, kaptan" diyerek uyarıda bulunmasına rağmen sürücü yeni yolcular alıyor. (İHA)

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