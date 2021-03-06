Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Olay, 18 Ocak 2018 tarihinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Web sayfası tasarımcısı olarak iş yeri açan Nihat Umut K., 'www.bikazanc.com' adlı internet sitesini kurarak, tanıtılan elmas paketlerinin satın alınması karşılığında yıllık 2,2 katı aşmayacak şekilde kar vaadinde bulundu. Ayrıca, siteye girenlere yatırım yapmadan, sadece site içerisindeki reklamları tıklayarak para kazanmaya da vaat etti.

BAKANLIKTAN İNCELEME

4 ay içerisinde 616 bin TL toplanması üzerine, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı inceleme başlattı. 4 ayda bu rakamın kazanılmasının mümkün olmadığına kanaat getiren müfettişler yaptıkları incelemede, kazanılan paranın 371 bin TL'sinin sisteme dahil olanlara dağıtıldığını, 245 bin TL'sinin ise şüphelinin uhdesinde olduğunu belirledi. Şüphelinin ayrıca yüksek rakamlarla yatırım yapan kimi yatırımcıları vergi dairesine bildirmediği de saptandı.

1 YIL TUTUKLU KALIP TAHLİYE OLDU

Sisteme dahil olan kişiler paralarının karşılığını alamadıklarını belirterek, site sahibi hakkında şikayetçi oldu. Bir yıl içerisinde 102 şikayetçinin soruşturması tek dosyada yürütüldü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Nihat Umut K., 5 Nisan 2019 tarihinde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hazırlanan iddianamenin Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinden sonra Nihat Umut K. hakkında dava açıldı. Nihat Umut K., 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.