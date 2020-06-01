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  4. Şaşkına çeviren olay! Bahçesine sondaj vurdurdu maden suyu çıktı

Şaşkına çeviren olay! Bahçesine sondaj vurdurdu maden suyu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

Elazığ'da sulama suyu elde etmek için sondaj vurulan araziden, tuzlu ve maden suyu tadında su çıktı. Gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma başlatılan noktada karşılaşılan manzara hem köy sakinlerini hem de arazi sahibini şaşkına çevirdi.

Sahibi ve köy sakinlerini şaşkına çeviren suyun çok kuvvetli olması nedeniyle boru indirilemeyen sondaj yeri direkle kapatıldı ancak su bu kez de farklı yerlerden taşarak diğer bahçelere zarar vermeye başladı.

Bahçesi bulunan Tevfik Sadak, merkeze 16 kilometre uzaklıkta olan Yukarı Demirtaş Köyündeki arazisinde yeni dikimini yaptığı ağaçlar için sondaj vurdurdu.

TUZLU VE MADEN SUYU TADINDA SU ÇIKTI

Vurulan sondaj sonrası 90 metre yerin altından, tuzlu ve maden suyu tadında su çıktı.

DİREKLE KAPATMAYA ÇALIŞTILAR AMA...

Bu durum karşısında şaşıran Sadak, çıkan doğal maden suyunun hızını yavaşlatmak ve çevredeki vatandaşların tarlasına zarar vermemesi için direkle kapatmaya çalıştı. Bunun üzerine su bu kez birkaç bölgeden daha taşmaya başladı.
Suyun kontrolsüz olarak aktığını ve diğer bahçelere de zarar vermeye başladığını aktaran Sadak, henüz tahlili yapılmayan su ile ilgili yetkililerin ilgilenmesini istedi.
Tarlaya diktikleri ağaçları sulamak için gerekli izinleri alarak sondaj çalışması yaptıklarını belirten Tevfik Sadak, sözlerine şöyle devam etti:
“9 bin 100 metre olan tarlamıza ağaç diktik. Ağacında sulanması için sondaj düşündük. DSİ bölge müdürlüğünden ruhsatımızı aldık ve sondaj çalışmasını yaptık. 90 metreye kadar 1 santimetre bile su yoktu. Ondan sonra böyle bir su çıktı. Sondajcı da hayretler içerisinde kaldı."
“Yoğun sudan dolayı boru da indiremedik. Şu anda mağduruz, ilgililer bize yardım ederlerse memnun oluruz. Bizim yapabileceğimiz bu kadar."
Tuzluluk oranı yüksek ve soda tadında olan su ile ilgili kendi imkanları ile tahlil yapabilecek durumda olmadıklarını aktaran Sadak, şunları söyledi:
“Bu olay dün başladı ve bu şekliyle devam ediyor. Normal su bekliyordum. Civardaki bütün vatandaşların sondaj suyu temiz, içilir bir su. Ancak bu hem tuz oranı fazla hem de soda tadında bir su. Nasıl bir değerlendirme yapılacağı ilgililerin işi.”
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