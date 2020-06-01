Şaşkına çeviren olay! Bahçesine sondaj vurdurdu maden suyu çıktı

Sahibi ve köy sakinlerini şaşkına çeviren suyun çok kuvvetli olması nedeniyle boru indirilemeyen sondaj yeri direkle kapatıldı ancak su bu kez de farklı yerlerden taşarak diğer bahçelere zarar vermeye başladı.

Bahçesi bulunan Tevfik Sadak, merkeze 16 kilometre uzaklıkta olan Yukarı Demirtaş Köyündeki arazisinde yeni dikimini yaptığı ağaçlar için sondaj vurdurdu.

TUZLU VE MADEN SUYU TADINDA SU ÇIKTI

Vurulan sondaj sonrası 90 metre yerin altından, tuzlu ve maden suyu tadında su çıktı.