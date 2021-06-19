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  4. Şaşkına çeviren olay! Çöpten servet çıktı

Şaşkına çeviren olay! Çöpten servet çıktı

19.06.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman polisi, Köln kentinde bir otoyolda çöp konteynerinde bulunan 17. yüzyıla ait iki değerli tablonun sahiplerini bulmak için dün kamuoyuna başvurdu. Resmî açıklama yapan polis, paha biçilmeyen tablolardan birinin İtalyan sanatçı Pietro Bellotti'nin 1665'te yaptığı kendi portresi olduğunu belirtti.

Şaşkına çeviren olay! Çöpten servet çıktı

Köln kenti polisi dün yaptığı açıklamada 18 Mayıs tarihinde otoyolda bulunan çöp konteynerinde, ünlü Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten tarafından yapılan bir çocuğun portresi ile İtalyan sanatçı Pietro Bellotti'nin 1665'te yaptığı kendi portresinin 64 yaşındaki bir kişi tarafından bulunduğunu belirtti. Köln polisi, iki tablonun da uzmanlar tarafından incelendiğini ve tabloların orijinal olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıkladı. Tabloların sahiplerine ulaşamayan polis, kamuoyunun bilgisine başvurdu.

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Ünlü İtalyan ressam Pietro Bellotti, 1627 ile 1700 yılları arasında yaşamış ve Venedik’te zengin ailelerin koruyuculuğunda değerli eserler vermiş ressam olarak biliniyor. Bulunan diğer tablonun ise Samuel van Hoogstraten’e ait gülümseyen çocuk portresi olduğu belirtildi. Resimlerinde perspektifi iyi kullanan Hoogstraten’in, Amsterdam'da Rembrandt'ın öğrencisi olarak biliniyor.

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DHA

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