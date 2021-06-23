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  4. Şaşkına çeviren olay! Diş hekimi ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti

Şaşkına çeviren olay! Diş hekimi ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti

23.06.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir diş doktoru ağrıyan 20'lik dişini kendisi çekti. Dişini çektiği videoyu hastalarına da izleten doktor bu sayede kendisine korku ile gelen hastalara cesaret ve güven veriyor.

“Terzi kendi söküğünü dikemez” atasözü bu diş doktorunda tarih oldu. Diş Hekimi Dt. Burhan Kaan Bafra, kliniğinde çalışırken şiddetli 20'lik diş ağrısı çekmeye başladı. Ardından Rus bir diş hekiminin kendi dişini çektiği aklına gelen Dt. Burhan Kaan Bafra, kendi dişini tedavi etmeye karar verdi. İlk olarak kendi kendine anestezi uygulayan Diş Hekimi Bafra, akabinde 5 dakika içinde 20'lik dişini çekti. Asistanı ise bu anları telefon ile kayıt altına aldı.

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"BANA OLAN GÜVENLERİ ARTTI"

Yaptığı işlem hakkında bilgi veren Dt. Burhan Kaan Bafra, "Öğle 14.30 randevusuna hastam gelmedi ve boş bir vaktim oluştu. O sırada şiddetli 20'lik diş ağrısı çekiyordum. Önce kendime anestezi yaparak başladım. İlk etapta amacım dişimi çekmek değildi. Ağrımın geçmesiydi. Ağrım geçtikten sonra boş vaktim de olunca aklıma sosyal medyada Rus bir doktorun kendi 20'lik dişini çektiği an geldi. Bunu ben de yapabilirim dedim. O şekilde dişimi çekmeye karar verdim. Daha sonra 20'lik dişimi ayna karşısında çekmeye başladım. Önce elevatör ile dişimi biraz yükselttikten sonra kendi dişimi tuttum. Ardından diş çekimimi gerçekleştirdim. Benim için farklı bir deneyim oldu. Kendime olan güvenim de arttı. Hastalarıma da bundan bahsediyorum. Bu işlem yaklaşık 6-7 dakika sürdü. Aynı zamanda 20'lik diş çekimi yapacağım hastalarıma bu videoyu izletiyorum. Onların korkularını bu sayede azaltabiliyoruz. Aslında o kadar korkulacak bir şey olmadığını, birlikte bunu başarabileceğimizi anlatıyorum. Bana olan güvenleri bu video sayesinde daha da arttığını gözlemliyorum" dedi.

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İHA

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Diş hekimi Samsun
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