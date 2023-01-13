HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şaşkına çeviren olay gizem yarattı! Öylece bırakıp gitti... Daha 4 gün önce alınmıştı

Şaşkına çeviren olay gizem yarattı! Öylece bırakıp gitti... Daha 4 gün önce alınmıştı

13.01.2023 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta meydana gelen bir olay hem görenlerde büyük şaşkınlık yarattı hem de sonrasında sırrı çözülemeyen bir gizeme yol açtı. Bir genç, 4 gün önce satın alınan babasına ait otomobili nehre düşürdü. Kuzenlerini arayıp yardım isteyen genç kuzenleri geldiğinde ise çoktan ortadan kaybolmuştu. Gencin korktuğu için olay yerinden ayrıldığı düşünüldü ancak bir türlü aracın ne şekilde ırmağa düştüğü anlaşılamadı. İşte detaylar...

Şaşkına çeviren olay gizem yarattı! Öylece bırakıp gitti... Daha 4 gün önce alınmıştı

Şaşkına çeviren olay, Sivas şehir merkezi Gültepe Mahallesi Karşıyaka Köprüsü yakınlarında meydana geldi. E.A. (25) isimli genç, kuzenlerini arayıp babasına ait otomobilin Kızılırmak’a düştüğünü belirterek yardım istedi.

OLAY YERİNİ TERK ETMİŞ

Kuzenleri olay yerine geldiklerinde henüz 4 gün önce alınan otomobilin ırmağın ortasında olduğunu, E.A.'nın ise olay yerini terk ettiğini gördü. Kurtarma ekiplerinden yardım istenmesiyle aracın ırmaktan çıkartılması için çalışma başlatıldı.

'Gümüş ve altın çıkıyor' Sahilin rengini görünce... Definecilerin akını 'Gümüş ve altın çıkıyor' Sahilin rengini görünce... Definecilerin akını

NE ŞEKİLDE DÜŞTÜĞÜ ANLAŞILAMADI

E.A.'nın korkarak olay yerini terk ettiği düşünülürken, aracın ne şekilde ırmağa düştüğü anlaşılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

thumbs_b_c_567cdfb3174cdc5ea8093e65bf06e386

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtuldular! O anlar kameradaÖlümden kıl payı kurtuldular! O anlar kamerada
Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı
Tatil için Türkiye'yi seçmişti! Putin'den o isme şaşırtan azarTatil için Türkiye'yi seçmişti! Putin'den o isme şaşırtan azar
Anahtar Kelimeler:
Sivas Otomobil araba

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çarpıcı dolar tahmini

Merakla beklenen sonuçlar paylaşıldı! Çarpıcı dolar tahmini

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Savunması 'pes' dedirtti

Skandal görüntüler sonrası Erdoğan harekete geçti!

Skandal görüntüler sonrası Erdoğan harekete geçti!

Ferrari, lüks ev ve villa... Hepsine el konuldu!

Ferrari, lüks ev ve villa... Hepsine el konuldu!

Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"

Topu 5 lidere attı! "Rahat seçilir, en iyi şekilde yönetirim"

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.