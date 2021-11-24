HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şaşkına çeviren olay! Hastane tuvaletinde doğum yaptı, kaçarken yakalandı

Şaşkına çeviren olay! Hastane tuvaletinde doğum yaptı, kaçarken yakalandı

24.11.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine karın ağrısı şikayetiyle başvuran S.K. (20), tuvalette doğum yaptı. Bebeği bırakıp kaçmaya çalışırken yakalanan S.K., ifadesinde, kuzeniyle rızası dahilinde yaşadığı cinsel ilişki sonrası hamile kaldığını söyledi.

Şaşkına çeviren olay! Hastane tuvaletinde doğum yaptı, kaçarken yakalandı

Olay, dün akşam saatlerinde, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvuran S.K., bir süre sonra gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptı. S.K., bebeği bırakıp tuvaletten çıktı. Bu sırada bebek ağlayınca, hastaneden ayrılmaya çalışan S.K., sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yakalandı.

Hemşirelerin aldığı erkek bebek, yapılan sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İfadesi alınan S.K.'nin, kuzeniyle rızası dahilinde yaşadığı ilişki sonrası hamile kaldığını ve ailesinden gizlediğini söylediği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün, bebeği tedavisinin ardından koruma altına alacağı bildirildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Ağrı şikayetiyle gitti, çok nadir hastalığı olduğunu öğrendiAğrı şikayetiyle gitti, çok nadir hastalığı olduğunu öğrendi
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

Bakan Gül duyurdu! İki yeni mahkeme kurulacak

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.