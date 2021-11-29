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Şaşkına çeviren olay! Nasıl olduğu bilinmiyor, iki Omicron vakası uçakla kaçmak isterken yakalandı

29.11.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıdığı şüphesiyle karantinada tutulan 2 kişinin İspanya uçağıyla ülkeyi terk etmek isterken yakalandığı açıklandı.

Şaşkına çeviren olay! Nasıl olduğu bilinmiyor, iki Omicron vakası uçakla kaçmak isterken yakalandı

Hollanda Kraliyet Polisinin (Koninklijke Marechaussee) Twitter'dan yaptığı açıklamada, 26 Kasım'da Güney Afrika'dan gelen ve Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için karantinada tutulan 61 yolcudan 2'sinin İspanya'ya gitmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

NASIL KAÇTIKLARI BİLİNMİYOR

İspanya uçağının kalkacağı sırada yakalanan kişilerin karantinaya devam etmeleri için belediyeye bağlı Sağlık Hizmetlerine (GGD) teslim edildiği belirtildi.

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Biri İspanya diğeri Portekiz vatandaşı çiftin, Schiphol Havalimanı yakınlarındaki karantina otelinden nasıl kaçtığı bilinmezken, yetkililer yerel medyaya yaptığı açıklamada duruma şaşırdıklarını, otele giriş ve çıkışların yasak olduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA AÇILACAK

Karantinanın tamamlanmasının ardından çift hakkında karantina kurallarını ihlal etmekten soruşturma açılacağı bildirildi.

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13 KİŞİDE OMICRON VARYANTI GÖRÜLMÜŞTÜ

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) Güney Afrika'dan 26 Kasım'da Hollanda'ya dönen 624 yolcuya Schiphol Havalimanı'nda Kovid-19 testi yapıldığını ve bunlardan 61'inin testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Testi pozitif çıkan 61 kişiden 13'ünde Omicron varyantı tespit edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hollanda
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