Şaşkına çeviren olay! Polise 'Beni de içeri atın' diye yalvardı

Olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Bursa-Ankara Karayolu’nda meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara Karayolu’ nda şüphe üzerine Şengin K. yönetimindeki kamyoneti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla yoluna devam ederken bölgeye takviye isteyen polisler ekipleri şüphelinin peşine düştü. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından Huzur Mahallesi girişinde ekipler kamyoneti sıkıştırarak durdurdu. Sürücü Şengin K. ile beraberinde bulunan Şansal Y., Serkan B. ve Oktay Y. polis ekipleri tarafından yakalandı.

“BENİ DE İÇERİ ATIN”

Polis ekiplerinin kontrolünde 243 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Şengin K. polis aracına bindirilerek gözaltına alınırken yanında bulunan 3 arkadaşı polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis aracında bulunan arkadaşının yanına binmek isteyen Şansal Y. ekiplere “Ben bu adamı yalnız bırakmam, beni de içeri atın.” diyerek polis aracına binmek istedi. Polis aracından güçlükle indirilen Şansal Y.’yi polis ekipleri ve yanında bulunan arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.