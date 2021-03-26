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Şaşkına çeviren olay! Soyunu merak eden adam tek çocukken 30 kardeşi olduğunu öğrendi

26.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Andy Nabil Torrey, DNA testi yaptırmadan önce tek çocuktu şimdi 30 kardeşi var. Peki nasıl? Akılalmaz olay Andy'nin başına Tiktok'ta geldi. Ağzıları açık bırakan bu olaya gelin daha detaylı bakalım.

Şaşkına çeviren olay! Soyunu merak eden adam tek çocukken 30 kardeşi olduğunu öğrendi

Aile geçmişinize daldığınızda ne bekleyeceğinizi asla bilemezsiniz. Öyle ki, kardeşi olduğunu bilmeyen Andy Nabil Torrey, internette satılan DNA test kiti testi sonucuyla Pandora'nın kutusunu açtı.

Soy ağacı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve bu zamana kadar "tek çocuk" olduğunu düşünen Andy Nabil Torrey, yıllar sonra 30 kardeşi olduğunu öğrendi.

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan Nabil test sonuçlarını aldıktan sonra, aslında yüzde 40 Orta Doğulu, yüzde 16 İrlandalı ve biraz da Fransız ve İngiliz olduğunu öğrendi.

Daha sonra testin ailesi ile ilgili kısmına baktı. Annesinin doğru olduğunu fakat baba kısmında beklediği kişinin yazmadığını gördü.

BABASI SPERM DONÖRÜ

Görünüşe göre basit bir açıklaması vardı. Torrey DNA "eşleşmelerini" kontrol ettiğinde, eşleşme olarak annesinin yanındaki ebeveyn / çocuk bölümünde bir yabancı belirdi. Bu yabancı, Torrey’in sperm donör babası ve aynı zamanda en az 30 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı.

Andy bu konuda şunları söylüyor: "2 gün önce uyandığım zaman kendimi tek çocuk zannediyordum, şimdi 30 çocuğun en büyük 2.si olduğumu öğrendim."

Andy gerçeği öğrendikten sonra tüm kardeşleri ile bir mesaj grubu kurmuş ve hep birlikte tatil planı yapmış. Video neredeyse 300.000 beğeni topladı, Andy, "Bu hayatımda yaşadığım en şaşırtıcı şey'' dedi.

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