Şaşkına çeviren olay! Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda yeni bir köpekbalığı dünyaya geldi

Sardunya'daki Cala Gonone Akvaryumu'nda, son 10 yılını akvaryumda başka bir dişiyle geçiren Mustelus cinsi köpekbalığının yavrusu da dişi oldu. Bilim insanları dişi yavruya Maltacada "umut" anlamına gelen Ispera ismini verdi.

Partenogenez diye bilinen bu nadir olay, dişilerin kendi yumurtalarını kendi kendine dölleyebilmesiyle ortaya çıkıyor.

Köpekbalıkları, balıklar ve sürüngenler de dahil olmak üzere 80'den fazla omurgalı türünde partenogenez gözlemleniyor. Ancak uzmanlara göre bu nadir olay, Mustelus köpekbalığında ilk kez görüldü.

ABD’nin Florida eyaletindeki Mote Marine Laboratory & Aquarium isimli deniz araştırma kurumunda görev yapan Demian Chapman, "Şimdiye dek birkaç köpekbalığı ve vatoz türünde bu olay belgelendi" diye konuştu.

Köpekbalıklarındaki partenogenez üzerine çeşitli araştırmalara öncülük eden Chapman, sözlerini şöyle sürdürdü: Ama vahşi doğada bu olayı tespit etmek zor, bu yüzden sadece tutsak hayvanlardan biliyoruz.

Chapman’a göre bazı köpekbalıklarının yıllar boyunca partenogenez yoluyla tekrar tekrar doğum yaptığı gözlemlenmişti.

Chapman, bu bireylerin bir eşle tanıştırıldığında partenogenez ve cinsel üreme arasında geçiş yapabileceğini de söylüyor.

SADECE DİŞİLERDE MEYDANA GELİYOR

Köpekbalıklarında partenogenez sadece dişilerde meydana geliyor. Ancak dişiler Y kromozomu aktaramadığından, dünyaya gelen yavruların da her zaman dişi olması gerekiyor.

Öte yandan Partenogenez, yavruların genetik çeşitliliğini büyük ölçüde azaldığından, yavruların hayatta kalma şansı da düşebiliyor.

Ancak bilim insanları, Ispera bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve esaret altında nispeten normal bir yaşam sürmesini beklediklerini ifade ediyor.

