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  4. Şaşkına çeviren olay! Uçağın kanadına çıktı, çoraplarını çıkardı

Şaşkına çeviren olay! Uçağın kanadına çıktı, çoraplarını çıkardı

13.12.2020 12:16 | Son Güncelleme:
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Şaşkına çeviren olay! Uçağın kanadına çıktı, çoraplarını çıkardı

ABD’de kalkmaya hazırlanan bir uçağın kanadına tırmanan kişi gözaltına alındı.

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan ve Las Vegas şehrine hizmet eden McCarran Uluslararası Havalimanı’nda kimliği belirsiz bir kişi kalkmaya hazır olan uçağın kanadına çıktı.

AYAKKABALIRINI VE ÇORABINI ÇIKARDI

Sonrasında kanadın en uç kısmına tırmanmaya çalışan kişi öncesinde ayakkabılarını ve çoraplarını çıkardı.

O sırada yetkililer müdahale için kanada çıkarken söz konusu kişi uçağın kanadından kayarak düştü.

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GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine güvenlik güçleri akıl sağlığı yerinde olmadığı belirtilen kişiyi gözaltına aldı.

O anlar bir yolcunun kamerasına yansıdı.

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(DHA)


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