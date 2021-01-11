HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SASKİ’nin aracı emniyet şeridindeki lüks otomobile çarptı: 1 yaralı

SASKİ’nin aracı emniyet şeridindeki lüks otomobile çarptı: 1 yaralı

11.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (SASKİ) ait kamyonetin, emniyet şeridinde duran lüks otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.Kaza, Karasu ilçesi Ankara Caddesi Kuyumculu Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (SASKİ) ait kamyonetin, emniyet şeridinde duran lüks otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Karasu ilçesi Ankara Caddesi Kuyumculu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan ve SASKİ ekibinin içerisinde bulunduğu 34 DIG 962 plakalı Ford marka kamyonet, emniyet şeridinde bekleme halinde bulunan İ.A. idaresindeki 34 JB 5492 plakalı Audi marka lüks otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulduktan sonra durabilen kamyonette bulunan Ömer E. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yarılıyı Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Meydana gelen kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?
Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Yılmaz Erdoğan'la aşk mı yaşıyor?

Yılmaz Erdoğan'la aşk mı yaşıyor?

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

Ordu'da vaka sayısı yüzde 65 düştü: 13 Ocak'ta aşılama başlıyor

İl sağlık müdürü tarih verip açıkladı: Aşılama başlıyor

Şişli'de çok acı olay! 6. kattaki pencereden düştü

6. kattaki pencereden düştü

Polis içeri girince uyuyor numarası yaptı

Polis içeri girince uyuyor numarası yaptı

Aleyna'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! İçeri bunu söyleyerek girmiş

Aleyna'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme! İçeri bunu söyleyerek girmiş

Sivas Valisi duyurdu: İllere dağıtım yapıldı, aşılama yakında başlayacak

Vali duyurdu: İllere dağıtım yapıldı, aşılama yakında başlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.