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Şaşkınlık veren kaza! Sultangazi'de temizlik işçisine iki tramvay çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 13:56 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de tramvay rayları üzerinde temizlik çalışması yapan 44 yaşındaki İsmail Ünlü'ye 2 tramvay çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dün, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Hacı Şükrü Durağı'nda saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, tramvay raylarında temizlik çalışması yapan temizlik görevlilerinden İsmail Ünlü, diğer işçilerle birlikte rayların arasındaki boşluğa geçti. Tam bu sırada Ünlü'ye Topkapı-Mescid-i Selam yönünden gelen tramvay çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer raylara fırlayan Ünlü'ye bu kez aksi istikametten gelen tramvay çarptı. İki tramvay arasında kalan Ünlü, kazayı vücudunda kırıklar ve hafif sıyrıklarla atlattı.

KONUŞARAK MORAL VERMEYE ÇALIŞTILAR

Yaşanan kazanın ardından Ünlü'nün yardımına yanındaki işçi arkadaşları, çevredeki vatandaşlar ve bir kadın doktor yetişti. Görgü tanıkları, kadın doktorun ilk olarak yaralı adamın bilincini kontrol ettiğini ve daha sonra konuşarak moral verdiğini söyledi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralı İsmail Ünlü'ye kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ünlü, daha sonra ambulansla Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Tramvay Kazası istanbul sultangazi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Trenler çalışırken ne işiniz var rayda
Geçmiş olsun..acil şifalar dilerim..
Bu nasıl bir şanssızlıktır yahu.1 değil 2 tramvay.
@beyazitozturk şanssızlık????
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