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  4. Şaşkınlıkla izledi! Akdeniz fokunun ahtapot avı saniye saniye görüntülendi

Şaşkınlıkla izledi! Akdeniz fokunun ahtapot avı saniye saniye görüntülendi

03.09.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da turistlerin gözdesi haline gelen Akdeniz foku, yaklaşık 20 metre yüksekliğe ulaşan falezler bölgesinde avladığı ahtapotu yerken vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Av anını görüntüleyen vatandaş o anları şaşkınlıkla izledi.

Fokgiller familyasından yeryüzünde sadece Doğu Akdeniz sahilleri ile Batı Afrika'nın bir tek sahilinde yaşayan Akdeniz foku yakaladığı ahtapot ile adeta ziyafet çekti.

TÜRKİYE'DEKİ SAYILARI 100 CİVARINDA

Avlanmak için falezler bölgesini seçen fok, ağzına aldığı ahtapotu kafasıyla sağa sola sallayarak avının tadını çıkardı. Avrupa’nın bir numaralı nesli tehlike altındaki deniz memelisi olarak bilinen ve Antalya'da zaman zaman insanların yüzdüğü kıyalara, yat limanlarına, teknelerin yanına kadar gelen Akdeniz fokunun Türkiye’deki sayılarının 100 civarında olduğu tahmin ediliyor.

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Akdeniz fokunun ahtapotu midesine indirmeye hazırlanırken yaşadığı anları görüntüleyen vatandaş o anları şaşkınlıkla izledi.

(İHA)

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