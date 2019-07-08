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Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde 34 milyon liraya mal olacak 50 yataklı Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni düzenlendi.Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ve kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Batman’ın Sason ilçesinde 34 milyon liraya mal olacak 50 yataklı Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni düzenlendi.
Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ve kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören protokol konuşmalarıyla devam etti.
Açılışta bir konuşma yapan Batman Valisi Hulusi Şahin, ilçeye 34 milyon liralık önemli bir yatırım yaptıklarını söyledi. Birkaç yıl içerisinde Batman’ın nitelikli sağlık hizmetlerine kavuşacağına vurgu yapan Vali Şahin, “Bugün Sason için, kendileri için mutlu bir gün. Çünkü Sason’umuzun çok ihtiyaç duyduğu önemli bir yatırımın temelini atıyoruz. 34 milyon liralık önemli bir yatırım. Kamu yatırımlarının kısıtlı olduğu bir dönemde böyle bir yatırımı koparabilmek kolay değil. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu noktaya gelmemiz gerçekten çok önemli. Çok hızlı bir şekilde inşaatımız tamamlanacak ve kısa sürede hizmete alacağız. Bu hususta da yüklenici firmanın ilgisiyle çok kısa sürede inşallah Sason’umuz bu çok güzel yatırımı, 50 nitelikli yataklı devlet hastanemizi tamamlayıp Sason’umuza sunmuş olacağız. Sağlık yatırımlarımız devam ediyor ve devam edecektir. İl merkezinde de devam eden yatırımlarımız var. Birkaç yıl içerisinde Batman inşallah çok nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak” dedi.
Temeli atılan 50 yataklı fakat rezerve alanlarıyla beraber 75 yatağa kadar büyütülebilen hastane hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, modern sağlık hizmetlerinin Sason halkına ulaştırılması adına 50 yataklı Devlet Hastanesi’nin temel atma törenini yaptıklarını söyledi. Pamukçu, “Bu hastanemiz 50 yataklı fakat rezerve alanlarıyla beraber 75 yatağa kadar büyütülebilen, yoğun bakım, ameliyathane ve içinde 15 poliklinikle hizmet verecektir. Sason ve çevre köylerine Muş’tan gelen hastalara burada sağlık hizmetinin daha iyiye götürülmesi adına Batman İl Sağlık Müdürlüğü olarak çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.
Vali Şahin ve beraberindekiler, 50 yataklı yeni Devlet Hastanesi temel atma töreninin ardından mevcut Sason Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı

Sason’a 34 milyonluk sağlık yatırımı
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