HABER

Sason’da 19 Mayıs Kürtçe müzik ve halaylarla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 13:28 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kürtçe müzik eşliğinde çekilen halaylarla kutlandı.Sason Kapalı Spor Salonu’nda yapılan etkinliklere Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammet Topal, Tabur Komutanı Mehmet Kahya, Emniyet Amiri Komiser Mehmet Murat Sudagezer, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eşref Çelik yaptı.

Sason’da 19 Mayıs Kürtçe müzik ve halaylarla kutlandı

Batman’ın Sason ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kürtçe müzik eşliğinde çekilen halaylarla kutlandı.
Sason Kapalı Spor Salonu’nda yapılan etkinliklere Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammet Topal, Tabur Komutanı Mehmet Kahya, Emniyet Amiri Komiser Mehmet Murat Sudagezer, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eşref Çelik yaptı. Çelik, Kurtuluş mücadelesinin adımlarının atıldığı 19 Mayıs’ın 100. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.
Kutlamada, öğrenciler şiir okuyup çeşitli gösteriler sundu. Kutlama programının sonunda protokol üyeleri ve diğer katılımcılar Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti.

Sason’da 19 Mayıs Kürtçe müzik ve halaylarla kutlandı

Sason’da 19 Mayıs Kürtçe müzik ve halaylarla kutlandı

Sason’da 19 Mayıs Kürtçe müzik ve halaylarla kutlandı

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Basın mensupları Başakşehir'de kurulan sahur sofrasında bir araya geldiBasın mensupları Başakşehir'de kurulan sahur sofrasında bir araya geldi
Gençlik bayramında milli takım coşkusuGençlik bayramında milli takım coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den 'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

'Milli Mücadele'ye Adım Adım' paylaşımı

Sultangazi'de iğrenç olay! Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Galata Köprüsü'nde 100'üncü yıl konvoyu!

Hepsi peş peşe geldi!

Sınava giden öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı

Pazar sabahı kahreden kaza haberi!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.