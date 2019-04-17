Sason’da dolu yağışı etkili oldu

Batman’ın Sason ilçesinde sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Sason’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Sağanak yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kendilerine sığınacak yer aradı. Kısa sürede etkili olan dolunun büyüklüğünü gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Yolda biriken yağmur suları nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı iş yeri sahipleri dükkanlarının su baskınına uğramaması için nöbet tuttu.

Yağış nedeniyle araç sürücülerinin de zor anlar yaşadığı Sason’da özellikle çilek tarlalarının ciddi bir şekilde zarar gördüğü öğrenildi.