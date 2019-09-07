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Sason'da görenleri hayrete düşüren kar tüneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 10:24 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Sason ilçesinde 300 metre uzunluğundaki kar tüneli görenleri şaşırtıyor.

Sason'da görenleri hayrete düşüren kar tüneli

Sayım ÖZMEN/ SASON(Batma),(DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde 300 metre uzunluğundaki kar tüneli görenleri şaşırtıyor. Yaz mevsiminde bile erimeyen kar tüneline girenler bir yandan serinlerken, diğer yandan kar suyu içti.
Sason ilçesine bağlı Altıdere köyünde bulunan yaklaşık 2 bin 400 metre rakımdaki yayladaki 300 metre uzunluğundaki kar tüneli, görenlerin ilgisini çekiyor. Yaz ve kış aylarında erimeyen 8 metre yüksekliğindeki doğa harikası kar tüneli, yöre sakinleri kadar doğa fotoğrafçılarının da ilgisini uyandırıyor.
Yaylasıdaki kar tünelini herkesin görmesi gerektiğini söyleyen Altıdere Köyü Muhtarı Aydın Algan, "Yaylada bulunan bu tünelin kış aylarında meydana gelen çığlardan sonra oluşuyor ve yaz kış erimiyor. Yaz aylarında yaylaya çıktığımızda tünele gelip hem serinliyor hem de kar suyundan faydalanıyoruz. Bu tünelin turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığını anlatan köy sakini Cevdet Babat, tüneldeki hava sıcaklığının -5 derece olduğunu söyledi. Babat, "Herkes sıcaktan bunalırken, biz bu tünele girdiğimizde üşüyoruz. 55 yaşındayım daha bu karların erimesine şahit olmadım. Bu bölgenin tanıtılıp, turizmine açılmasını istiyoruz. İnsanlar, serinlemek için uzak yerlere gideceğine az para ödeyerek buradaki doğal ortamlara gelsin" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Sason'da görenleri hayrete düşüren kar tüneliSason'da görenleri hayrete düşüren kar tüneliSason'da görenleri hayrete düşüren kar tüneliSason'da görenleri hayrete düşüren kar tüneli

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