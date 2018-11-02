Sason'da güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladı

Batman'ın Sason ilçesinde 90 güvenlik korucusu göreve başladı.
Sason Spor Salonu'ndaki törende, yapılan mülakatlar ve eğitimlerden sonra göreve uygun görülen güvenlik korucuları yemin etti.
Törene katılan Kaymakam Abdullah Özadalı, güvenlik korucularının bölgede güvenliğin sağlanması konusunda büyük katkılarının olduğunu belirterek, Koruculara görevlerinde başarılar diledi.
Törene, Belediye Başkanı Cuma Uçar, Garnizon Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Emre Öksüz, kurum amirleri, askeri personel ve güvenlik korucularının aileleri katıldı.
Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok
Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi
Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma
Görümcesinin kocasıyla kaçtı
İlk kez görüldü, birkaç gün içerisinde öldürüyor!
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Meclis'te 'Erdoğan'a özel lavabo' krizi
Londra'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde yangın paniği
AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait