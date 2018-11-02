Sason'da güvenlik korucuları yemin ederek göreve başladı

Batman'ın Sason ilçesinde 90 güvenlik korucusu göreve başladı.

Sason Spor Salonu'ndaki törende, yapılan mülakatlar ve eğitimlerden sonra göreve uygun görülen güvenlik korucuları yemin etti.

Törene katılan Kaymakam Abdullah Özadalı, güvenlik korucularının bölgede güvenliğin sağlanması konusunda büyük katkılarının olduğunu belirterek, Koruculara görevlerinde başarılar diledi.

Törene, Belediye Başkanı Cuma Uçar, Garnizon Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Emre Öksüz, kurum amirleri, askeri personel ve güvenlik korucularının aileleri katıldı.

