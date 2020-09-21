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Sason’da jandarma sorumluluk alanındaki etkinliklere yasak getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde jandarmanın sorumluluk bölgesinde güvenlik önlemleri kapsamında, tüm etkinliklere 10 Ekim’e kadar yasak getirildi.Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Sason jandarma sorumluluk alanında her türlü eylem ve etkinliklerin 10 Ekime kadar yasaklandığı belirtildi.

Sason’da jandarma sorumluluk alanındaki etkinliklere yasak getirildi

Batman’ın Sason ilçesinde jandarmanın sorumluluk bölgesinde güvenlik önlemleri kapsamında, tüm etkinliklere 10 Ekim’e kadar yasak getirildi.
Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Sason jandarma sorumluluk alanında her türlü eylem ve etkinliklerin 10 Ekime kadar yasaklandığı belirtildi. Resmi kamu kurum ve kuruluşların yapacağı toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hariç tutulduğu ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni türdeki eylem ve etkinlikler mülki idare amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir".

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