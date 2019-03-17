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Sason'dan TBMM'ye her yıl 1 ton bal gönderiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Sason ilçesinde üretilen kara kovan balı Türkiye'nin dört bir tarafından sipariş ediliyor.

Sason'dan TBMM'ye her yıl 1 ton bal gönderiliyor

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/SASON (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde üretilen kara kovan balı Türkiye'nin dört bir tarafından sipariş ediliyor. Bal üreticilerinden Kemal Bozkurt, "Her yıl TBMM'ye de 1 ton bal gönderiyoruz" dedi.
Sason'daki Metero Dağı eteklerinde katkısız olarak üretilen kara kovan balı, Türkiye'nin dört bir tarafından sipariş ediliyor. Sason balını en çok tüketenler ise Ankara'daki siyasetçiler. Geçen yıl 20 ton bal üreten bal üreticileri, Sason balını marka haline getirmek için çalışma başlattı.
Sason balının, Anzer balı gibi kaliteli olduğunu anlatan Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, kooperatif kurarak balı yurtdışına da ihracatını gerçekleştireceklerini söyledi. Uçar, "Çok kıymetli bir balımız var. Anzer balı değerinde. Fakat üreticiler tam kurumsallaşmadı. Hedefimiz, kooperatif çatısı altında birleşmek. Bunu sağladığımız zaman bütün ülke ve dünyada Sason balımızı tanıtacağız. Zaman zaman Sason balı ile ilgili festivaller düzenliyoruz. Ülkenin her tarafına balımızı gönderiyoruz. Tek eksiğimiz kooperatif kurmak. Bunu yaptığımız zaman Sason balı her yönüyle markalaşmış olacak" dedi.
'HER YIL 60 KUTU GÖNDERİYORUZ'
Bal üreticilerinden Kemal Bozkurt da Sason balını en çok tercih edenlerin siyasetçiler olduğunu ifade ederek, Meclis'e yılda en az 1 ton bal gönderdiklerini aktardı. Bozkurt, "Sason balı Mereto Dağı eteklerinde üretilen baldır. Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Kara kovan balı, yüzde yüz doğal. Hiçbir katkı maddesi olmadan ve birçok hastalığa şifadır. Polen, propolis ve arı sütü satışını yapıyoruz. Yerli ürünümüzdür. Nereye veriyorsak garantili veriyoruz, herhangi bir katkı maddesi yok. En çok Ankara’ya gönderiyoruz. Her yıl buradan TBMM’ye de 1 ton bal gidiyor. Ankara bürokrasisinde bu bal çok biliniyor, yemeyen yok gibi. Balın Sason’da kilosu 150, internette ise 200 TL" diye konuştu.

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Sason'dan TBMM'ye her yıl 1 ton bal gönderiliyorSason'dan TBMM'ye her yıl 1 ton bal gönderiliyor

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