Sat diyorlar satmıyor! 'Yeni arabalar çekici sırtında geziyor, ben yardım ediyorum'

Sivas’ta çocukluğunda başladığı sanayide bir ömür geçiren 70 yaşındaki otomobil ustası Kaya Yavaşer, 40 yıl önce aldığı 1963 model Chevrolet Impala otomobiliyle yolda kalan yeni model otomobillerin yardımına koşuyor. Onlarca yıllık meslek deneyimini klasik arabasına da yansıtan Yavaşer, yeni otomobillere kıyasla antika aracının sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Artık yeni model araçların hemen hemen hepsinin yolda kaldığını belirten Yavaşer, “Her ne kadar ustada olsam yeni model araçlara müdahale edemiyorum. Benim kendi otomobilim beni bir gün bile yarı yolda bırakmadı” şeklinde konuştu.

61 yıllık antika otomobiliyle insanlara yardım edebilmek için Türkiye’de gitmedik yer bırakmayan Yavaşer, “Görenler şaşırıyor, çok talibi var. Yolda bana selektör yapıyorlar. Bir şey oldu diye duruyorum ağabey arabayı bize sat diyorlar. Canım sağ olduğu sürece ben satmam” dedi.

“YENİ OTOMOBİLLER ÇEKİCİLERİN SIRTINDA GEZİYOR”

Otomobilinin kendisine kardeş olduğunu vurgulayan Yavaşer, “Çocukluğumdan itibaren bu mesleğin içerisindeyim. Halen de devam ediyorum. Benim aracım 1963 model Chevrolet Impala. Yaklaşık 40 yıl önce aldım. Bu otomobil artık bana kardeş oldu. Değiştirmeyi hiç düşünmedim. Yeni otomobillerin halini gördükçe bunu daha da sevdim. Yeni otomobiller çekicilerin sırtında geziyor. Ben usta olmama rağmen yolda kalan yeni model bir otomobile müdahalede bulunamıyorum fakat kendi otomobilimi her halükarda yürütürüm. Bugüne dek hiç yolda kalmadım. Benim bu otomobille gitmediğim hiçbir yerde kalmadım. Kalan otomobilleri de kendi aracımla karda çektiğim oldu. Görenler illa ki şaşırıyor. Yolda bana selektör yapıyorlar. Bir şey oldu diye duruyorum ağabey arabayı bize sat diyorlar. Canım sağ olduğu sürece ben satmam. Ben öldükten sonra da çocuklarım satar mı bilemem. Şimdiki otomobiller partiküllü otomobiller. Biraz sıkıntılı. Yeni model araçların hemen hemen hepsi arıza veriyor. Tabii şoförün kullanımı da çok önemli” ifadelerine yer verdi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır