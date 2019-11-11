SAT komandolarından nefes kesen operasyon (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

BASINA AÇIK BÖLÜM TAMAMLANDI Marmaris'te Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen '22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nın basına açık olan deniz safhası eğitim bölümü tamamlandı.

BASINA AÇIK BÖLÜM TAMAMLANDI

Marmaris'te Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen '22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nın basına açık olan deniz safhası eğitim bölümü tamamlandı. Tatbikat, basına kapalı olarak 20 Kasım'a kadar devam edecek. Tatbikatın ilerleyen günlerdeki bölümünde, fiili silah atışları, su üstü savunma ve denizaltı savunma harbi eğitimleri, mülteci olmayanların tahliyesi, doğal afetlerde yardım ve insani yardım konularında tatbikatlar yapılacak.

Tolga TAHÇI/SANCAKTAR, (DHA)

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