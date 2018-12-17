Akarmut ‘Mardin Monroe’ ismiyle hem Mardin'e hem de Monroe'ye vefa borcunu ödeyeceğini söyledi. Marilyn Monroe tarzı saç stili ve elbisesiyle dükkâna gelenleri şaşırtan Melek Akarmut Arap ülkelerinde de hayran kitlesine sahip.

Satacağı sabunun ismi ‘Mardin Monroe’ olacak

Afyonkarahisarlı Melek Akarmut, eşinin görev yeri nedeniyle 6 yıl önce Mardin’e geldi. 20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ABD’li aktris ve model Marilyn Monroe'ye benzerliğiyle ise fenomen haline geldi.

Mardin’de ‘Marilyn Sabun Dünyası’ adlı bir sabun dükkânı açtı. Marilyn Monroe tarzı saç stili ve elbisesiyle dükkâna gelenleri şaşkına çeviren Akarmut, bir anda Mardin’de ün kazandı.

Uluslararası medyada da boy gösteren Melek Akarmut, Arap ülkelerinde de hayran kitlesine ulaştı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, yapılan bir teklifi üzerine ‘Marilyn Mardin’ adıyla, ‘Senin Adın Aşk’ isimli şarkıyı seslendirip bir de klip çeken Akarmut, "Biraç televizyon programına çıktım. Eşimin tayini çıkacaktı, ‘Uzatma’ verince ben de 7 ay önce burayı açmak istedim. Bir kadın girişimci olarak eşim bana destek olmadı. “Gideceğiz, işim yarım kalacak, niye açıyorsun?” dedi. Eşim bir lira bile destek olmadı. Yapacağım işe inanıyordum. Sabun temizliktir, sağlıktır diye düşünüp bu işe girdim.” dedi.

Melek Akarmut, sattığı sabunların bir firma tarafından Mardin’de üretildiğini, kendi fabrikasını kurmayı hayal ettiğini ifade ederek, "Ambalaj olarak eşek sütünden başladık. Bir eşeğim vardı. Para kazandıkça eşeğe yatırım yapıyorum. Eşek alıyorum üç tane oldu, onları besliyorlar. Trabzon. Ankara, İzmir, her yerde ilgi ile karşılanıyorum. Burada yerel yöneticilerden ilgi bekliyorum. Gelsinler hayırlı olsun desinler. Tanıyorlar çünkü beni" dedi.

Melek Akrarmut, kendisini görenlerin işyerine geldiğini sabun aldığını, birlikte fotoğraf çektirdiğini anlatırken, "Marilyn Monroe’yu tanımıyordum. Onunla çok ilgilenmedim. Güzel kadınmış, İyi ki benzemişim o kadar yani. Onunla da ilgi görerek para kazanıyorum. Mardin’de sarışın ve bakımlı olunca her yerde dikkat çektim. Beni çabuk kabullendiler. Mardin’in fanomeniyim, Ünüm Türkiye’yi aştı” ifadelerini kullandı.