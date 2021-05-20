HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti

Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti

20.05.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde satacakları yatta son kez kutlama yapmak isteyen iki arkadaş, yatın su alması sebebiyle denizin ortasında mahsur kaldı.

Satacakları yatta son kez yaptıkları kutlama olaylı bitti

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekne sahibi Efecan Gülkran ve arkadaşı Ziya Uzun satacakları yatta son kez kutlama yapmak için denize açıldı.

YAT SU ALMAYA BAŞLADI

Bir süre denizde kalan iki arkadaş, yat motoru pervanesinin arıza yaptığını fark etti. Daha sonra su almaya başlayan yatta panik yapan ikili, bağırarak kıyıdan yardım istedi.

DENİZ POLİSİ SEVK EDİLDİ

Yardım sesleri duyan vatandaş ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Yatta mahsur kalan iki arkadaş, deniz polisinin yardımı ile kurtarıldı. İki arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, su alan yat ise vapur iskelesine çekildi. (İHA)

9fc933ae-5a22-4685-aa42-3af16cedc864

7974af20-f680-42ed-a127-4b7ead3da1c4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Her şey tartışmayla başladı! Ailesiyle parka yerleştiHer şey tartışmayla başladı! Ailesiyle parka yerleşti
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
polis Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.