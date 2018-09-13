Satala Antik Kenti'nde tarih gün yüzüne çıkarılıyor

"Zaten varlığından haberdardık ancak hocamızla beraber buradaki tarihi değerlerimiz gün yüzüne çıkmaya başladı. 2 bin yıllık bir mekanı hocamız ekibiyle birlikte ortaya çıkardı. Burası Roma İmparatorluğu döneminde 15. lejyon olarak doğuda en uçtaki askeri birliğin konuşlandığı yer. Biz yeni başladık ama en az 10 yıl kadar bu bölgede kazı çalışmalarına devam edeceğiz."

Satala Antik Kenti'ndeki tarihi varlıkları ve değerleri önemsediklerini vurgulayan Memiş, şöyle devam etti:

Vali Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 2-3 aydır devam ettiğini söyledi.

Memiş, hem Bakanlığın imkanları hem de yerel imkanları kullanarak kazı çalışmalarından daha fazla sonuç almayı ümit ettiklerini ifade ederek, "Önümüzdeki yıllarda buradaki tarihsel yapının bir benzerini, mikro ölçekteki görselini, Roma askerleri, lejyonlarının görselleriyle beraber buraya gelen ziyaretçilere göstereceğiz." dedi.

Satala Antik Kenti'nin Gümüşhane için önemli bir turizm potansiyeli olacağına dikkati çeken Memiş, Tomara Şelalesi, Zigana Kayak ve Turizm Merkezi, Limni Gölü, Karaca Mağarası, Torul Kalesi cam seyir terasının ardından Satala Antik Kenti'nin de önemli turizm destinasyonlarından biri olacağını ifade etti.

- "Kazar kazmaz bulgular ortaya çıkmaya başladı"

Kazı başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Satala Antik Kenti'nin tarihsel açıdan önemine değinerek, şunları söyledi:

"Toprağı kazar kazmaz bulgular ortaya çıkmaya başladı. Kazar kazmaz Roma'nın 2 bin yıllık ana kampının lejyon duvarları karşımıza çıktı. Bununla beraber hemen onun alt seviyelerinde ise 600 yıl boyunca kullanmanın getirdiği etkiyle bu mekanlar işlev değişikliğine gitmiş ve ocaklar karşımıza çıkmaya başladı. Daha sonraki evrelerde burası başka bir yapının mutfağı haline dönüştürülmüş. Bir zamanlar komutanın ana kampı iken daha sonra mutfak yapısına dönüşmüş durumda. Orta Çağ'a ait birçok bronz sikke buradaki yapıyı tarihlendirmemizi sağladı."