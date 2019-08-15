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Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:12 | Son Güncelleme

Roma’nın 15.

Roma’nın 15. Lejyonunun yaklaşık 600 yıl hüküm sürdüğü ve İmparatorluğun Doğu sınırında günümüze kadar ulaşabilmiş dünyadaki tek lejyon kalesi olan Satala Antik Kentine ilk turist kafilesi Konya’dan geldi.
Geçtiğimiz yıl başlayan arkeolojik kazıların devam ettiği bölgeye köy muhtarı Muharrem Erdoğan’a ulaşarak bin 26 kilometre uzaklıktan Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyüne gelen turist kafilesi, kazı çalışmalarının sürdüğü alanda incelemelerde bulundu.
Kazı başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım ve diğer akademisyenlerden kazı çalışmaları ve bölgenin önemiyle ilgili bilgiler alan yaklaşık 45 kişilik heyete alanın ilk ziyaretçi kafilesi olduğu belirtilerek teşekkür edildi.
Antik kentin uzantılarından olan ve yıllarca su kemeri olarak bilinen, aslında 6.yüzyıla tarihlendirilen kilise yapısı olduğu anlaşılan bölgede de köy muhtarı Muharrem Erdoğan rehberliğinde incelemelerde bulunan heyet daha sonra köyle aynı isimli Sadak Baraj gölünün kenarında piknik yaptı.
Konya’dan 45 öğretmen ve kamu çalışanıyla birlikte gezmeye ve Satala Antik Kenti görmeye geldiklerini kaydeden Meşbure Pekçak, “Jazı çalışmalarının olduğunu biliyoruz ama turizmde görülmesi gereken yerlerden olduğu için buraya geldik. Konya’dan onlarca kilometre yolu yapıp hiç üşenmeden buraya geldik. Köyümüzün misafiriyiz. Kazı çalışmalarını yakından takip ederek hocalarımızla sohbet ettik. Kazı yapan arkadaşlarımızdan kazı hakkından bilgiler aldık. Hem muhtarımıza hem kazı çalışmalarını yürüten ekibimize teşekkür ediyoruz. Kültürümüze sahip çıkmalıyız, toprağımızı ve doğamızı korumalıyız” dedi.

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi

Satala Antik Kentine ilk tur otobüsü geldi
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