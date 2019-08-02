Satala'da tarih gün yüzüne çıkıyor

Anadolu'daki diğer Roma lejyonlarının kazılmaya müsait olmadığını ve ilk defa Anadolu'da lejyon kalesi kazısının Satala'da yapıldığı bilgisini paylaşan Yıldırım, çalışmalarda 15. Apollinaris Lejyonu'nun kalesine ait büyük duvar ve yapıların ortaya çıkmaya başladığını dile getirdi.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'da bulunan 4 lejyonundan birisinin Satala Antik Kenti'nde olduğunu söyledi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığındaki kazı çalışmalarında 25 kişilik ekip, döneme ait eser ve bilgilere ulaşmak için gayretle çalışıyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırlarında bulunan Satala Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen çalışmalar, Gümüşhane Valiliğince de destekleniyor.

VEYSEL KARA - Roma İmparatorluğu'nun Anadolu'daki 4 lejyonundan birisi ve askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları yeni sezonda devam ediyor.

Yıldırım, Kapadokya bölgesindeki Roma lejyon hatlarının kuzeydoğuda, en uçta yer alan en önemli kalesinin Satala Antik Kenti'nde bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Günümüze kadar gelebilen tek örnek. Anadolu'da bunlardan 4 tane var ama diğer 3'ünden 2'si baraj altında kaldı. Birisi de modern yerleşim altında kaldı. Bundan dolayı elimizdeki tek örnek Satala. Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırındaki tek kazı. Lejyonlar ve doğu sınır hattındaki bütün siyasi olaylar, politikalar, savaşlar üzerine elde edebileceğimiz bilgilerin çıkabileceği tek nokta.

Bu bakımdan da çok önemli bir yer."

Geçen yıl alanda yapılan kazılarda askeri, mimari ve savaş araç gereçlerine ilişkin bulgulara ulaştıklarını ifade eden Yıldırım, kazılarda döneme ait silah, ok ucu ve savaşlara ait izlere rastladıklarını anlattı.

- "DNA analizleriyle çok önemli bilgilere ulaşmayı planlıyoruz"

Yıldırım, alanda devam eden kazılarda 15'inci lejyona ait tuğla ve çatı kiremitleriyle karşılaştıklarını söyledi.

"Bizim açımızdan bunlar çok önemli veriler." diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: