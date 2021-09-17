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  4. Satamadığı aracının üzerine çıkıp kendini yakmak istedi! İşte nedeni

Satamadığı aracının üzerine çıkıp kendini yakmak istedi! İşte nedeni

17.09.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, nafakasını ödeyemeyen Hüseyin T. (38), hafif ticari aracının üzerine çıkarak, eline aldığı benzin bidonuyla kendini yakmak istedi. Hüseyin T.'nin kendini yakma girişimi polis ekiplerince engellendi.

Satamadığı aracının üzerine çıkıp kendini yakmak istedi! İşte nedeni

Olay, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanındaki saat kulesi yanında meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan ve bir süredir işsiz olan Hüseyin T., eski eşine vereceği nafakayı uzun süredir ödeyemedi.

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ARACINI DA SATAMAYINCA ÜZERİNE ÇIKIP KENDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Kendine ait hafif ticari aracını da satamayan Hüseyin T., şehrin en işlek meydanına geldi. Burada aracının üzerine çıkan Hüseyin T., elindeki bidondaki benzini üzerine döktü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İKNA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olay yerine gelen polis ekipleri kendini yakma girişiminde bulunan Hüseyin T.’yi ikna etmek için çalışma başlattı. Vali Şehmus Günaydın ile görüşmek istediğini söyleyen Hüseyin T., ikna olmadı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Elindeki benzin bidonuyla Valiliğe yürümeye başlayan Hüseyin T.’yi polis ekipleri etkisiz hale getirdi. Sinir krizi geçiren Hüseyin T. ambulanstaki ilk müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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İntihar Kayseri
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